Russell révèle qu’il n’a toujours ’aucun contrat sur la table’ chez Mercedes F1

George Russell affirme que les spéculations concernant son avenir en Formule 1 ont pris des proportions démesurées, insistant sur le fait qu’il y a "beaucoup plus de battage médiatique en externe qu’en interne" alors que Mercedes continue d’évaluer son duo pour 2026.

Le Britannique a lui-même déclenché les rumeurs autour de sa position au sein de l’écurie en juin dernier en révélant que Mercedes avait des discussions avec le champion du monde en titre Max Verstappen.

Son contrat et celui de son coéquipier Andrea Kimi Antonelli arrivent en fin de saison, sans aucun nouveau contrat signé. Alors que l’avenir incertain de Verstappen chez Red Bull agite le marché, Russell voit son volant, contre toute attente, sous le feu des projecteurs.

Pourtant, avant le Grand Prix de Belgique de ce week-end, Russell a réitéré son imperturbabilité lorsqu’on lui a demandé de faire le point sur ses discussions concernant une prolongation de contrat.

"Les discussions se poursuivent, mais pas directement avec moi."

"Il y a beaucoup plus de battage médiatique externe autour de cette question qu’en interne."

"J’y pense le jeudi, car vous me posez la question, mais ces derniers mois m’ont permis de réfléchir à ce que je ressens face à un scénario comme celui-ci."

"On peut choisir de stresser, d’essayer d’assurer son avenir, ou de ne pas s’en soucier et de se concentrer sur des choses comme la performance, qui assurent son avenir."

"Donc, pour l’instant, je pense que ces deux semaines de repos ont été excellentes pour se ressourcer, psychologiquement et mentalement. Je me sens probablement plus heureux maintenant qu’il y a quelques mois, et en paix avec tout ce qui se passe."

"Et je pense course après course, et je ne suis pas pressé d’assurer mon avenir. Il sera ce qu’il sera."

Les spéculations autour de son avenir se sont apaisées depuis que Toto Wolff, le directeur de Mercedes, a déclaré publiquement que conserver Russell et Antonelli était une « priorité absolue » pour l’équipe.

Interrogé sur ces propos, le pilote Mercedes les a minimisés, précisant qu’il ne comptait pas sur des garanties extérieures pour se sentir en sécurité quant à son avenir.

"Non, pas vraiment – c’était pour vous, pas pour moi. Ce qui se passe à huis clos est à huis clos. De mon côté, rien n’a changé. Je n’étais même pas au courant de cette déclaration il y a une heure. Ce n’est donc pas ce que je recherche."

"Ce n’est pas vraiment important pour moi, et comme je l’ai dit, ces derniers mois, après avoir passé du stress et des inquiétudes pour mon avenir à la performance, je pense que c’est entre mes mains."

"Donc, inutile de perdre le sommeil. Mercedes a besoin des meilleurs pilotes dans sa voiture de course et je crois que je suis parmi les meilleurs."

"Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de gens qui fassent mieux que moi. Donc, j’ai besoin d’eux et ils ont besoin de moi, et c’est comme ça en F1."

Quant à une éventuelle accélération des négociations de son contrat, Russell a expliqué : "Je pense que les deux parties doivent trouver leur compte. Pour être honnête, l’objectif a toujours été de s’organiser pour signer avant les vacances d’été, car c’est justement à ce moment-là que les gens partent en été et qu’on veut régler quelque chose."

"En réalité, est-ce que ce sera le cas ? Je ne sais pas. Il n’y a toujours pas de contrat sur la table, donc il est peu probable que quelque chose soit conclu en l’espace de deux semaines, et il faut que cela fonctionne dans les deux sens."

"Il faut discuter des détails, et la Formule 1 évolue énormément en ce moment. Il faut tout examiner attentivement pour s’assurer que tout est en ordre."

"Mais comme je l’ai dit, il n’y a pas vraiment d’urgence de mon côté, car au final, Toto et l’équipe décideront de ce qu’ils souhaitent faire et je serai en mesure de réagir à leurs souhaits."

"Donc, comme je l’ai dit, je me concentre uniquement sur la performance et tout le reste se réglera tout seul."

Russell a également évoqué la dynamique inhabituelle d’être managé par la même équipe que celle pour laquelle il court, reconnaissant le double rôle que Mercedes joue dans sa carrière.

"Oui, c’est une situation assez unique dans laquelle nous nous trouvons. J’ai toujours eu mes intérêts à cœur, et nous verrons ce qui se passera à l’avenir, mais je n’ai aucune raison de m’inquiéter pour mon avenir chez Mercedes. Au final, quel est le pire qui puisse arriver si je suis performant ? Je serai toujours en Formule 1 et je serai relativement compétitif."

"De mon côté, cela me fait réfléchir. Tout dépend de soi. On est maître de son destin. C’est une situation assez unique d’être managé par l’équipe pour laquelle je cours, mais c’est pareil pour Kimi, et c’est la situation dans laquelle nous nous trouvons."