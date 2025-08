Sous pression comme jamais, Hamilton se dit prêt à verser ’quelques larmes’ pendant la pause

Lewis Hamilton admet avoir vécu sept premiers mois très éprouvants chez Ferrari, sa nouvelle équipe en Formule 1.

Et il admet qu’il verserait probablement "quelques larmes" pour se libérer de la pression pendant la trêve estivale, soulignant que sa première saison avec Ferrari avait été "un véritable combat" jusque-là.

Alors qu’il lui reste le Grand Prix de Hongrie à disputer ce week-end, le septuple champion du monde s’est confié sur ce qu’il attend donc de ses vacances de presque quatre semaines en août.

"Dieu sait combien de saisons ont été difficiles à leur manière. Celle-ci a certainement été la plus intense, je dirais, ne serait-ce que sur le plan professionnel."

"S’intégrer à une nouvelle culture et à une nouvelle équipe. Tout ne s’est pas déroulé sans heurts, et ce fut un véritable combat."

"J’ai vraiment besoin de m’éloigner et de me ressourcer, d’être avec mes neveux, de rire, de lâcher prise. Je suis sûr qu’il y aura quelques larmes à un moment donné, et je pense que c’est très sain."

La performance la plus mémorable d’Hamilton avec Ferrari à ce jour a été sa pole position et sa victoire en Sprint lors de la deuxième manche de la saison en Chine, mais les moments positifs se sont fait rares depuis. Malgré ses difficultés, Hamilton a réaffirmé sa détermination à réussir son passage chez Ferrari.

"Je suis toujours enthousiaste à l’idée de courir. J’adore ce que je fais, j’adore être en rouge, j’adore travailler avec cette équipe, j’ai une telle confiance en elle."

"C’est vraiment difficile à expliquer. J’en avais déjà beaucoup dans mon équipe précédente. Au fil du temps, on construit vraiment cette camaraderie, et je vois la passion qui règne dans cette équipe et j’adore ça."

"Je veux juste donner le meilleur de moi-même. Bien sûr, je dois surtout le faire en piste, et je ne le fais pas toujours, mais aussi en coulisses."

"Je vois qu’il y a toujours des choses que nous pouvons améliorer, et d’autres que je peux améliorer. Je suis vraiment impatient de prendre cette pause."

"Je pense que tout le monde, et en particulier les gars de l’usine, apprécieront certainement ce moment en famille et que nous reviendrons revigorés pour la deuxième moitié de saison."