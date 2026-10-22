Norris mesure le poids de son titre mondial en F1 avec son influence au sein de la GPDA

Devenu champion du monde de Formule 1, Lando Norris constate que son nouveau statut a également changé la manière dont ses interventions sont perçues en dehors de la piste. Le pilote McLaren estime que son avis bénéficie désormais d’une attention particulière lors des discussions de l’Association des pilotes de Grand Prix (GPDA), qui représente les intérêts des concurrents auprès des instances de la discipline. Une reconnaissance qu’il apprécie, sans pour autant chercher à imposer ses propres idées. Pour le Britannique, l’essentiel reste de défendre collectivement les pilotes et les supporters, parfois davantage que les règlements eux-mêmes.

Le titre mondial ne change pas uniquement la place d’un pilote dans l’histoire de la Formule 1. Il peut également modifier son influence dans les discussions qui concernent l’avenir du championnat.

Lando Norris en fait désormais l’expérience depuis son sacre en 2025. Le pilote McLaren fait partie des quatre champions du monde actuellement présents sur la grille, aux côtés de Fernando Alonso, Lewis Hamilton et Max Verstappen.

Un statut particulier qui lui confère une certaine autorité lorsqu’il s’exprime sur les sujets touchant au fonctionnement de la discipline, notamment au sein de la GPDA. Cette association, qui joue un rôle comparable à celui d’un syndicat des pilotes, permet aux 22 concurrents du championnat de défendre leurs intérêts et de présenter des positions communes sur les questions importantes.

Plutôt que de voir chaque pilote exprimer séparément son opinion auprès des dirigeants de la Formule 1 et de la FIA, la GPDA cherche à faire émerger une voix collective. Elle dispose d’une structure de représentation dans laquelle plusieurs pilotes jouent un rôle de premier plan.

Sur la grille actuelle, George Russell et Carlos Sainz occupent les fonctions de directeurs représentant les pilotes, tandis que l’ancien pilote de Formule 1 Alexander Wurz préside l’association. Au fil de son histoire, celle-ci a également compté parmi ses directeurs plusieurs champions du monde prestigieux, notamment Michael Schumacher, Sebastian Vettel et Fernando Alonso.

Norris n’occupe pas lui-même l’une de ces fonctions de direction, mais il souligne que les représentants de la GPDA ne prennent pas leurs décisions de manière indépendante.

"La GPDA est évidemment représentée par quelques pilotes, mais les contributions qu’ils apportent sont les nôtres, en tant que pilotes."

"Ce n’est donc pas comme s’ils décidaient simplement de ce qu’ils veulent décider. Ils prennent les décisions que nous prenons collectivement, en tant que groupe de pilotes."

Pour Norris, cette organisation est essentielle afin de garantir que les discussions avec les instances dirigeantes reflètent les préoccupations de l’ensemble du plateau.

Même si certains membres disposent d’une expérience ou d’un palmarès plus important, chacun doit pouvoir contribuer aux positions défendues par l’association.

Norris reconnaît néanmoins que son statut de champion du monde lui donne aujourd’hui une influence qu’il ne possédait pas nécessairement auparavant.

Sans affirmer que ses opinions doivent être considérées comme plus importantes que celles de ses collègues, il constate que ses interventions suscitent désormais davantage d’attention.

"Évidemment, je fais partie de la GPDA et peut-être que les gens écoutent davantage ce que je dis maintenant qu’auparavant. C’est quelque chose qui vient, je suppose, du crédit que l’on acquiert en remportant le championnat du monde."

"Mais ce n’est pas quelque chose auquel on s’attend forcément. Au bout du compte, je pense que c’est simplement une question de respect, et c’est une belle chose à gagner au cours de sa carrière. Mais la GPDA représente tout le monde."

"Il ne s’agit donc pas seulement de moi, mais bien sûr, si j’ai quelque chose à apporter, ma contribution a autant de valeur."

Au-delà de la question de son influence personnelle, Norris a également expliqué ce qui guide ses interventions lors des réunions de la GPDA.

"Je veux toujours ce qu’il y a de mieux pour ce sport. Je ne suis jamais partial. Je dirais que tout ce que je fais, je le fais en fonction de ce que je veux que ce sport devienne."

"Je privilégie les pilotes et les supporters plutôt que les règlements et ce genre de choses."