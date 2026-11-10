Racing Bulls n’a pas cherché à lutter avec les top teams à Interlagos

Racing Bulls semble avoir définitivement pris l’avantage sur Alpine F1 dans la course à la cinquième place du championnat du monde des constructeurs, puisque Liam Lawson a inscrit six points en terminant septième du Grand Prix du Brésil dimanche à Interlagos. Une performance qui a failli s’accompagner d’un point supplémentaire pour Arvid Lindblad.

Lawson s’élançait troisième et a pris la deuxième place au départ, avant de se montrer menaçant sur Kimi Antonelli. Il a ensuite rétrogradé dans la hiérarchie sur le sec mais termine septième, tandis que Lindblad est remonté après une nouvelle pénalité pour manquer de peu la dixième place.

Alan Permane, le directeur de l’équipe, n’a pas caché sa satisfaction de signer un nouveau bon résultat, et il explique comment l’exécution de la course a permis à la structure de Faenza de signer ce beau résultat.

"L’équipe a de nouveau réalisé une belle performance ce week-end" a déclaré Permane. "Liam a effectué un premier tour palpitant, passant de la troisième à la deuxième place et parvenant à conserver cette position pendant un certain temps. Cela dit, il faut rester réaliste : battre l’une des écuries de tête aurait été un défi très difficile à relever."

"Nous nous sommes donc concentrés sur les choix stratégiques aux moments décisifs, ce que nous avons réussi à faire, permettant ainsi à Liam de terminer à la septième place après la pénalité justifiée appliquée à Charles Leclerc."

"Arvid a également livré une très belle course, remontant depuis le fond de la grille jusqu’à la 11e position. Son rythme en course était excellent, il y a donc beaucoup d’éléments positifs à retenir pour la suite."

Pour Permane et Racing Bulls, il est maintenant temps de souffler un petit peu avant le dernier triplé de courses.

"C’est une très bonne chose de conclure cette série exigeante de trois courses consécutives en marquant de nouveaux points, alors que nous sommes en lice pour la 5e place au championnat des constructeurs. Nous attendons avec impatience la pause du week-end prochain, avant de mettre le cap sur Las Vegas."