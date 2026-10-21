Pérez songe à sa retraite alors que Cadillac F1 peine à progresser

De retour en Formule 1 cette saison après une année d’absence, Sergio Pérez envisage déjà la fin de sa carrière. À 36 ans, le Mexicain reconnaît que son aventure avec Cadillac pourrait être plus courte qu’espéré, notamment parce que le développement de la nouvelle écurie américaine demande davantage de temps qu’il ne l’avait imaginé. Satisfait d’avoir retrouvé un volant et de pouvoir démontrer qu’il possède toujours le niveau nécessaire pour évoluer dans la discipline, l’ancien pilote Red Bull accorde désormais une importance croissante à sa vie familiale. Et ses dernières déclarations laissent entendre qu’une décision concernant son avenir pourrait intervenir prochainement.

Après une saison 2025 passée loin des circuits de Formule 1, Sergio Pérez avait retrouvé une place sur la grille grâce à l’arrivée de Cadillac, onzième écurie engagée dans le championnat du monde. Un nouveau départ pour le Mexicain, qui avait perdu son baquet chez Red Bull à l’issue de la saison 2024, après plusieurs mois difficiles aux côtés de Max Verstappen.

Son retour avec Cadillac devait lui permettre de retrouver le plaisir de la compétition, mais également de participer à la construction d’un projet entièrement nouveau. Seulement, les premiers mois de l’équipe américaine se sont révélés particulièrement exigeants.

Pour sa première saison en Formule 1, Cadillac n’a toujours pas inscrit le moindre point et doit poursuivre son apprentissage face à des adversaires disposant de structures et d’une expérience bien plus importantes.

Interrogé par la chaîne mexicaine Televisa, Pérez reconnaît que l’ampleur du défi dépasse ses premières estimations.

"C’est un projet qui demande plus de temps que je ne l’avais imaginé au départ."

Une réalité qui pourrait peser dans sa réflexion sur la suite de sa carrière. À 36 ans, Pérez sait qu’il se rapproche progressivement de la fin de son parcours en Formule 1. S’il ne fixe pas encore de date précise à son départ, il ne cherche plus à dissimuler que ses dernières saisons dans la discipline pourraient être proches.

Interrogé sur le nombre d’années pendant lesquelles il envisage encore de courir, le Mexicain a répondu sans détour.

"Donner un nombre exact est difficile, mais cela ne durera plus très longtemps."

Pérez ne considère pas pour autant cette nouvelle aventure comme une déception sur le plan personnel. Au contraire, elle lui a permis de retrouver certaines certitudes concernant son niveau de pilotage, après une fin de parcours compliquée chez Red Bull.

Le Mexicain estime avoir généralement pris l’ascendant sur son équipier Valtteri Bottas, lui aussi ancien vainqueur de Grand Prix, même si les performances de leur monoplace ne leur permettent pas encore de viser des résultats significatifs.

"Les gens qui connaissent bien la Formule 1 savent à quel niveau je pilote."

"Cela m’a apporté une grande satisfaction de me prouver à moi-même que les circonstances de ces dernières années m’avaient empêché de montrer tout mon talent."

Pour Pérez, ce retour représente donc aussi une forme de réhabilitation personnelle. Après avoir quitté Red Bull dans des circonstances difficiles, il souhaitait démontrer que ses performances passées ne reflétaient pas nécessairement l’ensemble de ses capacités.

Même sans résultat marquant au championnat, il estime avoir retrouvé des sensations et une confiance qui lui avaient manqué lors de ses dernières saisons.

Ses enfants, principal facteur dans sa décision

Si les performances de Cadillac et les perspectives de progression de l’équipe entrent dans sa réflexion, Pérez insiste sur un autre élément désormais déterminant : sa famille.

Le Mexicain reconnaît que les exigences du calendrier de Formule 1, avec ses nombreux déplacements et les longues périodes passées loin de chez lui, deviennent plus difficiles à concilier avec sa vie de père.

Il aimerait pouvoir prolonger sa carrière aussi longtemps que Fernando Alonso, mais ses priorités personnelles pourraient l’amener à prendre une décision différente.

"Je suis conscient que nous sommes beaucoup plus proches de la fin que du début, mais c’est précisément pour cela que je veux profiter pleinement de ces Grands Prix."

"Ce qui me retient vraiment, ce sont mes enfants. J’aimerais rester aussi longtemps que Fernando, par exemple, mais mes enfants sont à un âge où je veux être davantage présent."

Pérez commence à envisager plus concrètement ce qu’il pourrait entreprendre après son départ de la Formule 1. Contrairement à certains pilotes qui souhaitent rester impliqués dans le sport automobile après leur retraite, le Mexicain se montre particulièrement intéressé par des projets extérieurs à la compétition.

"Je suis enthousiaste à l’idée de me lancer dans des projets en dehors du monde du sport automobile."

"Je veux terminer ma carrière en Formule 1 sur une bonne note, et tout ce que je peux dire, c’est que nous le saurons bientôt."