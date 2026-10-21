Norris : je n’ai de comptes à rendre qu’à moi-même

Lando Norris estime avoir franchi une étape importante dans sa manière d’aborder la Formule 1 depuis son sacre mondial en 2025. Longtemps confronté à un manque de confiance en ses propres capacités, le pilote McLaren explique que son titre lui a apporté une forme de certitude intérieure qu’il n’avait jamais réussi à trouver auparavant. Désormais, le Britannique affirme ne plus accorder d’importance au regard des autres : après avoir douté de sa capacité à gagner une course, puis un championnat, il sait aujourd’hui qu’il possède les qualités nécessaires pour réussir au plus haut niveau.

La transformation de Lando Norris ne se limite pas à ses performances en piste. Le champion du monde en titre assure avoir également évolué sur le plan mental, après plusieurs saisons marquées par des interrogations récurrentes sur ses propres capacités.

Tout au long de sa carrière, le Britannique s’est exprimé ouvertement sur ses difficultés psychologiques et son manque de confiance en lui. Ces doutes avaient notamment refait surface au début de la saison 2025, pourtant conclue par son premier titre mondial.

Après des qualifications difficiles à Bahreïn et en Arabie saoudite, Norris s’était montré particulièrement sévère envers lui-même, allant jusqu’à se qualifier "d’inutile" et à affirmer qu’il ne "savait plus piloter une voiture".

Quelques mois plus tard, il avait pourtant réussi à inverser la tendance grâce à une solide fin de championnat, remontant son écart sur Oscar Piastri puis résistant au retour de Max Verstappen pour décrocher le titre avec seulement deux points d’avance.

Cette réussite a profondément modifié sa perception de ses propres capacités.

Interrogé sur la pression qui accompagne désormais son statut de champion du monde, Norris estime que son évolution personnelle tient davantage à la confiance acquise qu’à une meilleure gestion des attentes extérieures.

"Je ne sais pas si c’est une question de pression ou simplement le fait que je sois capable de moins me remettre en question, parce que j’ai désormais cette certitude intérieure que je peux accomplir ce que je veux accomplir."

Mais il refuse de considérer ces exigences comme une source de pression supplémentaire.

"Je ne sais pas si c’est de la pression. Ce n’est pas de la pression. Tout le monde est ici parce qu’on attend de moi que je réalise de bonnes choses et que je sois performant chaque week-end, comme cela devrait être le cas, et comme cela devrait être le cas pour toute l’équipe."

Pour Norris, la difficulté a toujours été ailleurs.

"J’ai toujours été quelqu’un qui doit d’abord se prouver les choses à lui-même. Je me fiche de ce que les autres peuvent me prouver. Je préfère être capable de le faire moi-même."

Norris explique qu’il lui a fallu franchir concrètement chaque étape de sa carrière pour croire véritablement en ses capacités.

"J’ai toujours eu du mal à croire que je serais capable de gagner une course en Formule 1, jusqu’à ce que j’en gagne une."

"J’ai toujours eu du mal à croire que je pouvais gagner un championnat du monde et que j’avais ce qu’il fallait pour y parvenir, jusqu’à ce que je remporte un championnat du monde."

Et cette nouvelle assurance semble également se refléter dans ses performances en 2026. Même si la saison a apporté son lot de difficultés, Norris a signé plusieurs performances de premier plan.

Le pilote McLaren s’est notamment imposé en Hongrie et aux Pays-Bas, deux victoires particulièrement convaincantes. Il a également réalisé l’un des tours de qualifications les plus remarquables de la saison en Espagne, en arrachant la pole position à Kimi Antonelli pour seulement onze millièmes de seconde.

Le Britannique aurait même pu ajouter une troisième victoire en quatre courses à son palmarès sans l’intervention d’une voiture de sécurité virtuelle à un moment défavorable. Ces performances contribuent à renforcer une conviction qu’il avait longtemps eu du mal à construire.

Aujourd’hui, Norris estime ne plus avoir besoin d’attendre une validation extérieure pour croire en ses propres qualités.

"Maintenant, c’est davantage que, tout au fond de moi, j’ai cette certitude intérieure. J’ai confiance en moi et je crois en mes capacités."

"C’est quelque chose que j’aurais aimé avoir auparavant, mais ce n’est tout simplement pas comme cela que je suis fait ou que je fonctionne nécessairement. Donc ce n’est pas une question de pression, c’est davantage une question de confiance en mes capacités."