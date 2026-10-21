Honda fêtera son 500e Grand Prix de F1 ce week-end à Austin

Honda deviendra seulement le cinquième fabricants de moteurs en F1 à atteindre ce week-end le nombre symbolique et impressionnants des 500 participations à un Grand Prix lors du GP des États-Unis. Depuis sa première participation au GP d’Allemagne 1964, les moteurs Honda ont roulé dans 498 autres courses, mais ce 499 départ est compté comme le 500e et la firme explique pourquoi.

Bien qu’il s’agisse de la 500e participation de Honda à une course, il ne s’agit pas du 500e départ car comme souvent, le Grand Prix des États-Unis 2005 à Indianapolis n’est pas officiellement dans les chiffres, les BAR motorisées par le constructeur à l’époque ayant abandonné avant le départ dans le cadre du scandale des pneus.

Honda rejoindra Ferrari, Renault, Mercedes et Ford-Cosworth en atteignant les 500 participations et pour marquer l’occasion, les AMR26 arboreront un logo spécial Honda500. Les ingénieurs de course de Honda auront le même logo sur leurs habits.

"Depuis que Honda a fait ses débuts en F1 en 1964, la société a connu d’innombrables défis, revers et moments de triomphe sur la plus haute scène du sport automobile mondial. Je suis ravi que Honda ait désormais atteint le jalon significatif des 500 courses" a déclaré Koji Watanabe, président de HRC, qui prendra sa retraite en fin d’année.

"Je souhaite exprimer ma profonde gratitude aux fans du monde entier qui ont soutenu les défis de Honda et encouragé l’entreprise à travers chaque haut et chaque bas, à tous les partenaires et pilotes qui ont couru aux côtés de Honda au fil des ans, et à Aston Martin F1, avec qui Honda est désormais unie pour relever un nouveau défi."

"Avec un profond sentiment de fierté pour l’histoire et les réussites représentées par ces 500 courses, Honda et HRC continueront de relever le défi de la F1, en s’efforçant d’apporter des rêves et de l’enthousiasme aux fans du monde entier."

Shintaro Orihara, directeur général des opérations en piste et ingénieur en chef de Honda en F1, explique comment le motoriste aborde Austin ce week-end : "Le Grand Prix des États-Unis à Austin est toujours un événement spécial, avec une atmosphère fantastique et des fans passionnés."

"Cette année, nous avons le privilège de célébrer 500 courses en Formule 1, ce qui apporte encore plus d’enthousiasme et de fierté à ce week-end. Le Circuit des Amériques est un circuit exigeant qui combine des sections rapides et fluides avec des zones de forte motricité."

"Après le Grand Prix de Singapour, notre personnel chargé du moteur en piste s’est rendu à Sakura au Japon pour faire le point sur les trois derniers événements et se préparer pour un autre enchaînement de trois courses consécutives. Nos moteurs ont été entièrement révisés et sont prêts pour Austin, où nous donnerons le meilleur de nous-mêmes avec le package dont nous disposons."