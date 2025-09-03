Marko n’est pas vraiment surpris par les performances d’Hadjar

Isack Hadjar semble de plus en plus destiné à rejoindre Max Verstappen chez Red Bull en 2026.

Le jeune Français de 20 ans a créé la surprise avec son podium à Zandvoort au volant de la monoplace de Racing Bulls, devenant ainsi le plus jeune pilote national à monter sur le podium de la Formule 1, tandis que Yuki Tsunoda continue de rencontrer des difficultés au sein de l’écurie Red Bull Racing.

Le Dr Helmut Marko, qui a toujours vanté Hadjar avec enthousiasme, a déclaré que ce résultat n’était pas une surprise.

"Pas vraiment surprenant, si l’on a suivi le parcours de Hadjar avant et en Formule 1 et ce qu’il en a fait."

Marko s’en est ensuite pris aux journalistes pour avoir précédemment fait l’éloge de Kimi Antonelli, le rookie de 19 ans chez Mercedes.

"Vous avez repris Toto Wolff qui a dit à quel point Kimi Antonelli était un grand pilote."

Lorsqu’il lui a été signalé le meilleur palmarès et la meilleure préparation d’Antonelli en catégories junior, Marko a répondu : "Bien sûr, mais avec 10 000 km d’entraînement dans une voiture de deux ans, avec laquelle Mercedes le laissait s’entraîner jour et nuit. Avant cette saison, Hadjar avait peut-être parcouru 500 km en Formule 1."

Le début de saison 2025 de Hadjar a été bien moins glorieux, avec notamment un accident lors du tour de formation à Melbourne.

"Il en a mis un peu trop," se souvient Marko. "Il aurait au moins pu retirer son casque pour que tout le monde constate qu’il ne pleurait pas."

"C’est vrai, ces temps n’étaient pas toujours faciles, mais la vitesse était toujours là, et au final, il a parfaitement enchaîné."

Alors pourquoi Hadjar, plutôt que Tsunoda, n’a-t-il pas été choisi pour le baquet Red Bull plus tôt dans l’année, lorsque Liam Lawson a faibli après seulement deux courses ?

"Parce que pour cela, il a besoin d’une certaine routine. Dans une équipe de pointe, la pression est bien plus forte, comme on le voit aussi chez Mercedes."

Marko n’a pas confirmé la promotion définitive de Hadjar chez Red Bull, mais son sourire en disait long.

"On verra bien ! Comme je l’ai dit à Zandvoort, nous avons jusqu’en octobre pour prendre cette décision."

Le conseiller autrichien admet néanmoins que le caractère hors piste de Hadjar fait de lui un candidat idéal.

"C’est un drôle de type. Et très intelligent : sa mère est directrice adjointe des ressources humaines dans une entreprise de 4 000 employés et son père est physicien nucléaire."

Marko a également suggéré que des retrouvailles avec le directeur de l’équipe, Laurent Mekies, ancien patron de Hadjar chez Racing Bulls, seraient idéales.

"Mekies est un excellent ingénieur, ce qui, compte tenu de la complexité de la Formule 1 actuelle, est un énorme avantage. Il a également un excellent relationnel ; l’ambiance est complètement différente d’avant."

"Et Max Verstappen est aussi plus heureux. Tout se passe très bien. Il a tout observé ces dernières semaines et est convaincu que tout va dans la bonne direction."