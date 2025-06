Le triplé de courses a été ’un succès phénoménal’ pour Racing Bulls

Racing Bulls a signé des points pour la troisième fois de suite, soit un très bon bilan pour le triplé de courses qui est passé par Imola, Monaco et Barcelone. Laurent Mekies, le directeur de l’équipe, est impressionné par cela.

"Un week-end très solide à Barcelone. Un grand merci à l’équipe en piste et à l’usine. Nous bouclons ainsi la fin d’un triplé, avec trois participations en Q3 et trois entrées dans les points pour nous, c’est donc un succès phénoménal."

"Nous avons beaucoup progressé par rapport à la dernière fois ici en Espagne, où nous n’étions pas très rapides. Mais cette année, la voiture était performante et nous avons pu nous battre en tête du peloton pendant la majeure partie de la course ; la voiture de sécurité à la fin a un peu perturbé les choses, mais nous avons néanmoins marqué de très bons points."

"Isack a réalisé une performance incroyable tout au long du week-end, samedi en Q3 et dimanche en piste. Liam était coincé dans le trafic après une qualification légèrement plus lente, mais il était rapide, il a réalisé de très bonnes manœuvres et a retrouvé un très bon rythme en course."

Les progrès sont nets et évidents chez Racing Bulls, et le Français espère pouvoir vite les conformer : "Nous avons débuté ce triplé de courses en 8e position au championnat des constructeurs et nous le terminons en 6e position."

"Ce n’est que le début de la lutte et il nous reste encore beaucoup de travail, nous le savons. Nous aurons deux voitures très performantes au Canada, mais il sera difficile de conserver notre position. Nous allons garder la tête froide et continuer à attaquer pour rester dans la course à la 6e place et continuer à défier les grandes équipes."