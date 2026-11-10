Un Hamilton ’dévasté’ remercie les fans de Ferrari pour leur soutien ’pas acquis’
Il se rend compte des frustrations naissantes
Lewis Hamilton a tiré un bilan très négatif du Grand Prix du Brésil, qui avait pourtant débuté par une remontée impressionnante depuis le fond de la grille, avant de perdre en performance par la suite, de sortir des points, puis d’y remonter péniblement en dépit d’un tête-à-queue pour terminer neuvième, juste derrière son équipier Charles Leclerc, ne marquant que six points pour Ferrari.
Le pilote de la Scuderia a partagé ses impressions sur Instagram lundi, et n’a pas caché sa frustration d’avoir vécu une si mauvaise course pour ce qui était son 400e départ en F1 dans sa carrière, et a raconté les difficultés rencontrées.
"Dévasté par la course d’hier, surtout par la façon dont elle s’est terminée. Cela avait si bien commencé, mais nous avons lutté avec les pneus et un survirage massif" a écrit le septuple champion du monde.
"Dans ces conditions, cela a rendu les choses incroyablement difficiles. J’ai poussé aussi fort que j’ai pu, mais nous n’avions simplement pas le rythme ce week-end. Nous allons travailler pour comprendre pourquoi et revenir en nous battant lors de la prochaine course."
"L’équipe a travaillé d’arrache-pied sur la voiture tout le week-end et je suis reconnaissant pour la moindre parcelle de cet effort. Au final, ce n’est pas la course que nous voulions livrer. En particulier devant ce public."
"Brésil, merci comme toujours pour l’énergie et le soutien. Cet endroit occupe une place si particulière dans mon cœur, l’amour que vous me donnez, je vous le renvoie directement. Bravo à Mercedes pour la victoire au championnat des constructeurs et pour l’incroyable année qu’ils ont réalisée dans l’ensemble. Vraiment mérité."
Hamilton a terminé par un message à l’attention de ses supporters et de ceux de Ferrari, expliquant qu’il appréciait leur soutien renouvelé : "À tous ceux qui nous soutiennent, merci de rester à nos côtés dans les jours difficiles comme dans les bons. Je ressens ce soutien et je ne le prends pas pour acquis."
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