Lawson redevient le grand favori pour conserver son baquet chez Racing Bulls

Liam Lawson pourrait finalement conserver sa place sur la grille de Formule 1 en 2027. Longtemps annoncé sur le départ malgré des performances convaincantes, le Néo-Zélandais serait désormais proche d’un nouvel accord avec Racing Bulls, dont l’annonce pourrait intervenir avant le Grand Prix de Las Vegas. Une évolution importante pour le pilote de 24 ans, qui n’a jamais caché sa frustration face à l’incertitude entourant son avenir.

L’avenir de Liam Lawson en Formule 1 semble progressivement s’éclaircir. Après plusieurs mois de spéculations concernant son maintien chez Racing Bulls, le Néo-Zélandais serait désormais bien placé pour conserver son baquet lors de la saison 2027.

Selon les informations de The Race, corroborées par d’autres médias comme La Gazzetta dello Sport, les discussions autour d’une prolongation seraient proches d’aboutir.

Le quotidien italien évoque même une annonce imminente, qui pourrait intervenir avant le prochain rendez-vous du championnat.

"Selon les dernières rumeurs, elle devrait arriver avant Las Vegas", indique La Gazzetta dello Sport au sujet de l’officialisation d’un nouvel accord.

Si cette tendance se confirme, elle mettrait fin à une longue période d’incertitude pour Lawson, dont les performances n’avaient pourtant pas suffi, jusqu’à présent, à lui garantir une place sur la grille de départ l’année prochaine.

Lawson devrait finalement échapper à la menace Tsolov

La situation du Néo-Zélandais a longtemps semblé particulièrement délicate au sein de la filière Red Bull.

Malgré des résultats encourageants avec Racing Bulls, son avenir est resté en suspens pendant une grande partie de la saison, l’écurie étudiant plusieurs possibilités pour composer son duo de pilotes en 2027.

Parmi les candidats envisagés, peut-être même le seul, figure Nikola Tsolov, engagé en Formule 2 et considéré comme une option très sérieuse pour une promotion dans la catégorie reine.

Racing Bulls n’a d’ailleurs pas caché avoir étudié cette possibilité, même si Lawson a multiplié les performances convaincantes au cours des derniers mois.

Le Néo-Zélandais a notamment démontré sa capacité à obtenir de bons résultats avec l’équipe junior, mais aussi lors de son retour temporaire chez Red Bull, où il avait remplacé Isack Hadjar pendant l’indisponibilité du Français sur blessure.

Ces prestations n’avaient toutefois pas immédiatement débouché sur une confirmation pour 2027. Lawson a ainsi reconnu à plusieurs reprises sa frustration de ne toujours pas connaître son avenir alors que la saison approchait de son terme.

La perspective d’une prolongation constituerait donc un soulagement important pour un pilote qui a dû continuer à se battre pour sa place malgré ses performances.

Permane laisse entendre qu’une annonce approche

Au GP du Brésil, Alan Permane a lui-même laissé entendre que Racing Bulls approchait d’une décision concernant ses pilotes pour la saison prochaine.

Le directeur de l’écurie n’a pas confirmé explicitement le maintien de Lawson, mais ses propos suggèrent qu’une annonce pourrait intervenir dans un avenir proche.

"Je suis certain que lorsque nous l’annoncerons dans les prochaines semaines, tout le monde sera content", a déclaré Permane.

De son côté, Lawson a préféré ne pas spéculer sur la décision finale, tout en soulignant le soutien dont il a bénéficié de la part de son directeur tout au long de la saison.

Après une nouvelle prestation convaincante à Interlagos, il a notamment tenu à remercier Permane pour la confiance qu’il lui a témoignée.

"Évidemment, ce sont eux qui décideront de ce qu’ils veulent faire", a expliqué Lawson.

"J’ai le sentiment qu’Alan m’a apporté un soutien incroyable. Je lui en suis extrêmement reconnaissant. Et j’ai beaucoup apprécié de travailler étroitement avec lui et avec l’équipe cette année."

Mekies salue les résultats de Lawson, mais laisse Racing Bulls décider

Les récentes performances du Néo-Zélandais n’ont pas seulement été remarquées au sein de Racing Bulls.

Laurent Mekies, directeur de Red Bull Racing, a également salué la série de résultats obtenus par Lawson au cours des dernières courses.

Le Français a toutefois insisté sur le fait que la décision concernant la composition de l’équipe junior appartenait à Racing Bulls. Il assure ainsi que Red Bull Racing ne cherchera pas à intervenir dans ce choix.

"La décision concernant les pilotes de Racing Bulls appartient à Racing Bulls", a déclaré Mekies. "Vous savez, il y a une différence entre donner son avis et devoir prendre une décision. Ce n’est pas à moi de trancher."

Le directeur de Red Bull n’a cependant pas caché son appréciation du travail accompli par Lawson, qui a une nouvelle fois réalisé un très bon GP au Brésil.

"Je ne peux que le féliciter pour un nouveau week-end très solide. Il a enchaîné une série fantastique de résultats. Il a réalisé une excellente série de performances. Du très bon travail avec nous lors des trois courses auxquelles il a dû participer, un contraste incroyable par rapport à son expérience ici un an auparavant, en début de saison."

"Pour la suite, ce sont autant de questions auxquelles Racing Bulls doit répondre. Nous avons un programme de jeunes pilotes en commun, mais nous sommes dans une situation particulière : lorsque les meilleurs émergent de Racing Bulls, nous avons la possibilité de les promouvoir chez Red Bull Racing ou non. C’est arrivé avec Max Verstappen et Isack Hadjar. Avant cela, tout relève de la responsabilité de Racing Bulls."

"Depuis son retour chez Racing Bulls, nous avons tous pu constater que Liam avait encore franchi un cap en piste. Ce qu’il a montré ce week-end illustre parfaitement le niveau de performance qu’il affiche désormais."

Tout cela devrait propulser Nikola Tsolov en Super Formula pour 2027, une série que Red Bull aime beaucoup car elle est très formatrice grâce à ses monoplaces proches d’une Formule 1 en termes de performance et de comportement.