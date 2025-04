Hadjar : J’ai hâte de me mesurer à Verstappen dans la Red Bull

Isack Hadjar s’est dit impatient d’être promu chez Red Bull pour s’associer à Max Verstappen et comprendre pourquoi tant de pilotes peinent face au Néerlandais.

Verstappen a été associé à cinq pilotes différents au cours des sept dernières années chez Red Bull, le plus récent étant Yuki Tsunoda suite à un échange surprise de pilotes avant le Grand Prix du Japon.

Hadjar a reconnu les difficultés rencontrées par ces pilotes aux côtés de Verstappen, mais il reste impatient d’obtenir une future promotion chez Red Bull pour comprendre pourquoi tant d’entre eux peinent.

"Honnêtement, c’est vraiment difficile d’être aux côtés de Max," nous confie-t-il à Sakhir.

"Mais cela me donne encore plus envie d’aller chez Red Bull, de comprendre pourquoi. Ce qui se passe. C’est toujours mon objectif principal."

Hadjar a déjà une certaine expérience aux côtés du quadruple champion du monde en simracing, où il a reconnu que le pilote de 27 ans est « très rapide ».

Après avoir marqué ses premiers points au Japon, que vise-t-il ?

"Je pense que c’est maintenant un peu comme ce que j’avais dit avant la saison : mon objectif serait que si la voiture termine bien neuvième ou huitième, je veux être là pour maximiser mes chances de marquer à chaque fois. Ne pas être en dehors du top 10. Si la voiture mérite le top 10, alors je dois y être."

Liam Lawson, le nouvel équipier d’Hadjar chez Racing Bulls, a bien pris ses marques au Japon et il veut lui aussi être dans le rythme.

"La Racing Bulls est plus facile à piloter, c’est probablement juste de le dire. La marge de fonctionnement est certainement plus grande, c’est plus facile à piloter, mais je pense que cela ne signifie pas nécessairement que la Red Bull est inconfortable. Il faut peut-être juste un peu plus de temps pour acquérir ce confort. Je ne l’ai pas eu, c’est ainsi."

"La Racing Bulls n’est pas très différente de l’année dernière, donc c’était plutôt un ajustement par rapport à ce que je pilotais en début d’année, et c’est assez différent, mais je me sens bien. Je pense que le week-end au Japon n’a pas vraiment montré ce dont je pensais être capable. Malheureusement, nous avons manqué la qualif et cela a dicté la course, mais globalement, je me sens plutôt à l’aise et prêt à entrer dans le top 10 également."