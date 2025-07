Grande-Bretagne, EL2 : Norris en tête, le duel entre McLaren F1 et Ferrari se profile

La première journée du Grand Prix de Grande-Bretagne se poursuit à Silverstone pour les Essais Libres 2. Les pilotes britanniques ont dominé les EL1, avec Lewis Hamilton et Lando Norris, de quoi bien lancer l’enthousiasme du public local.

Le temps est pour l’instant au beau fixe à Silverstone, mais la pluie est attendue pour la suite du week-end, pour l’instant de manière sporadique. En attendant, les équipes peuvent préparer la qualification et la course, qui s’annoncent encore intenses ce week-end.

McLaren et Ferrari ont dominé mais Mercedes, Racing Bulls et Williams n’étaient pas trop loin, tout comme Max Verstapen. Yuki Tsunoda et Nico Hülkenberg, qui avaient laissé leur baquet à Arvid Lindblad et Nico Hülkenberg, vont prendre la piste pour la première fois du week-end.

16h40 : Le grand sujet du week-end est le possible transfert de Verstappen chez Mercedes, et son manager Raymond Vermeulen a confirmé des discussions pour son pilote.

16h51 : Christian Horner a en tout cas bien noté l’intérêt porté par ses rivaux envers son pilote, et donne son ressenti.

17h00 : C’est parti pour les EL2 !

17h04 : Hamilton a signé le premier meilleur chrono en 1’27"280, devant Charles Leclerc et Lando Norris. Les écarts sont très serrés avec Andrea Kimi Antonelli et Isack Hadjar, dans le top 5 provisoire.

17h07 : Verstappen se place au deuxième rang à 0"059 de Hamilton, tandis que Liam Lawson prend la sixième place provisoire.

17h08 : Tous les pilotes sont en mediums, sauf les Haas qui roulent pour le moment en durs.

17h10 : Franco Colapinto entre dans le top 10 à 0"607 de Hamilton.

17h11 : Piastri se porte en tête en 1’27"196, avec 0"084. Carlos Sainz se place quatrième.

17h12 : Hamilton riposte en 1’26"902, et Isack Hadjar s’empare de la deuxième place.

17h17 : Sainz part en tête-à-queue à la sortie de Luffield et manque de peu de percuter la Ferrari de Hamilton, qui est au ralenti à l’intérieur pour le laisser passer. L’Espagnol repart sans dommages.

17h18 : Sainz est sous enquête pour avoir repris la piste de manière dangereuse, puisqu’il l’a coupée devant Nico Hülkenberg.

17h19 : Leclerc prend la tête en 1’26"887, 0"015 devant Hamilton et 0"025 devant Piastri.

17h21 : Hamilton améliore son chrono et reprend la main en 1’26"592. Les Ferrari semblent pour le moment très en forme.

17h23 : Russell prend la cinquième place juste devant Alex Albon, et derrière Hadjar, dont le chrono lui permet toujours de très bien figurer.

17h25 : En pneus tendres, Russell prend le meilleur temps en 1’26"523, et Antonelli fait mieux en 1’26"383, lui aussi avec les gommes à flanc rouge.

17h26 : Hadjar améliore, lui aussi en tendres, avec le troisième temps à un millième de Russell ! Et Liam Lawson se place cinquième, juste devant Albon, lui aussi en tendres.

17h27 : Les pilotes Ferrari sont également en tendres et se lancent sur un nouveau tour.

17h29 : Leclerc prend la tête de la séance en 1’26"202, mais Piastri est déjà en train d’améliorer le premier secteur.

17h30 : Le pilote McLaren échoue en deuxième place à 0"084 de Leclerc.

17h32 : Norris fait en revanche bien mieux en 1’25"816, avec plus de trois dixièmes d’avance sur Leclerc.

17h35 : Seul Pierre Gasly est le seul encore chaussé de mediums. Lance Stroll prend la sixième place devant Russell et Hadjar, et Verstappen qui ne fait pas mieux que neuvième pour le moment en tendres.

17h40 : Verstappen prend le cinquième temps.

17h41 : Gasly signe son premier tour en tendres mais ne fait pas mieux que 18e, devant Oliver Bearman et Colapinto.

17h44 : Leclerc est remonté en deuxième place mais Norris garde plus de deux dixièmes de marge.

17h50 : Les pilotes roulent sur des longs relais, essentiellement en mediums, pour préparer la course.

17h52 : Sainz est convoqué après la séance pour conduite dangereuse, à la suite de son retour en piste cavalier.

17h58 : Les chronos ne vont plus tomber en cette fin d’EL2, mais le rythme est déjà très élevé puisque la pole de l’an dernier est déjà battue, tandis que le record de la piste n’est plus qu’à 1"5 du chrono de Norris.

18h00 : C’est la fin de ces EL2, et donc de la première journée du Grand Prix de Grande-Bretagne !

Norris termine donc en tête avec deux dixièmes d’avance sur Leclerc, trois sur Hamilton, et quatre sur Piastri et Verstappen. Antonelli est sixième devant Stroll, Russell, et les Racing Bulls de Hadjar et Lawson.

Albon est 11e devant Fernando Alonso et Gabriel Bortoleto, puis Esteban Ocon et Yuki Tsunoda, qui a encore semblé en difficulté ce vendredi. Sainz suit devant Hülkenberg, Gasly, Bearman et Colapinto.