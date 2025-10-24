Grand Prix du Mexique de F1 : les EL2 en direct à Mexico

Après une première séance marquée par la présence en piste de neuf pilotes débutants, les EL2 du Grand Prix du Mexique se tiennent avec le retour des 20 titulaires en piste, qui vont préparer la qualification, à un horaire proche de ce qu’elle sera demain.

On note donc les retours de Lando Norris, George Russell, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Carlos Sainz, Liam Lawson, Lance Stroll, Oliver Bearman et Pierre Gasly, qui vont avoir un peu de temps à rattraper dans cette séance.

Il est difficile d’imaginer quelle sera la hiérarchie ce week-end, car les duos de pilotes n’étant pas présents, les chronos n’ont pas semblé particulièrement révélateurs au fil de la première séance d’essais libres du week-end.

23h40 : La piste est toujours particulièrement chaude en ce vendredi après-midi au Mexique, avec plus de 40 degrés sur l’asphalte.

23h43 : Les commissaires du Grand Prix du Mexique ont adressé des avertissements officiels à Red Bull et à son pilote junior Arvid Lindblad pour un incident "potentiellement dangereux" survenu lors des essais libres 1.

Les commissaires ont jugé que Lindblad, qui pilotait la voiture de Max Verstappen, avait gêné Pato O’Ward, qui était au volant de la McLaren de Lando Norris. L’incident s’est produit 13 minutes après le début de la séance, alors que Lindblad n’était pas en train de réaliser un tour rapide. Red Bull l’a d’abord averti qu’il était rattrapé par O’Ward, qui était en train de réaliser un tour rapide, puis lui a incorrectement indiqué que le pilote McLaren avait ralenti.

23h48 : George Russell a été vu au début des EL1 dans le garage Mercedes, mais il a ensuite été voir Frederik Vesti piloter sa voiture... depuis les tribunes !

Haven’t watched F1 cars on track in years, so found a way to sneak into the stands while Fred was driving my car 🎭🤣 pic.twitter.com/Ghg2gnzFmF — George Russell (@GeorgeRussell63) October 24, 2025

23h51 : Paul Monaghan, ingénieur en chef de Red Bull, a expliqué pourquoi l’équipe a changé son capot moteur pour permettre de refroidir le moteur à la fois via les ouïes, et à la fois via la sortie d’air chaud à l’arrière : "Cela dépend de la manière dont vous souhaitez procéder avec la sortie supérieure de la carrosserie, ce que vous retirez au niveau des triangles. Si vous regardez une certaine voiture orange, vous verrez plusieurs sorties au niveau des triangles. Nous avons choisi d’utiliser une combinaison de sorties : via les ouïes et via la sortie centrale. Et ce que vous choisissez de distribuer, vous choisissez de le distribuer. Une autre façon de voir les choses est de se demander quelle quantité d’air vous devez faire passer par vos pontons pour obtenir le refroidissement souhaité. Une fois que vous avez fait cela, vous avez une indication de votre zone de sortie. La plupart des voitures ont une sortie limitée, et non une entrée limitée, vous ouvrez donc d’abord la sortie. La façon dont ils choisissent de le faire dépend de la forme de leur carrosserie supérieure et de la façon dont ils la répartissent sur l’aileron arrière."

23h57 : La température de piste est de 46 degrés pour cette deuxième séance.

0h00 : C’est parti pour les EL2 du GP du Mexique !

0h02 : Antonelli a un problème sur sa Mercedes, qui lui dit de revenir lentement au stand avec le message "limp home", soit se trainer jusqu’à son garage.

0h04 : Le problème a l’air résolu et l’Italien reste en piste pour signer le meilleur temps en 1’19"444.

0h05 : Charles Leclerc fait mieux en 1’18"669, et Gabriel Bortoleto se place troisième. Lance Stroll a fait une erreur, comme Lewis Hamilton.

0h06 : Alex Albon prend le deuxième temps, et les McLaren d’Oscar Piastri et Lando Norris sont cinqième et sixième, juste devant Max Verstappen et Yuki Tsunoda.

0h07 : Norris se plaint de problèmes de moteur, avec des problèmes de variations de puissance.

0h10 : Norris est revenu à 12 millièmes de seconde de Leclerc, et Piastri à deux dixièmes. Vrstappen est à trois dixièmes.

0h12 : Hamilton remonte troisième à 0"020 et Piastri se place quatrième à 0"085, c’est déjà très serré !

0h15 : Leclerc améliore en 1’18"353 et Verstappen remonte quatrième.

0h16 : Stroll est le seul avec un chrono en softs et il est huitième, juste derrière Fernando Alonso.