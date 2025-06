Grand Prix du Canada de F1 : la qualification en direct à Montréal

Après trois séances d’essais libres qui ont vu trois pilotes différents mener, c’est une qualification plus qu’indécise qui se profile dans ce Grand Prix du Canada de F1. En effet, Max Verstappen, George Russell et Lando Norris ont dominé les trois séances libres.

Ce sont donc trois équipes, Red Bull, Mercedes et McLaren, qui ont dominé les trois séances. Cela laisse penser qu’il y aura trois équipes candidates à la pole, voire quatre puisque Ferrari n’a pas semblé larguée non plus lors de ces trois séances.

Derrière, l’accession à la Q3 sera disputée, avec Fernando Alonso, les Williams et les Racing Bulls en lice pour y parvenir. On n’est pas non plus à l’abri d’une surprise de l’une ou l’autre équipe, et donc d’une déception d’un pilote ou d’une équipe, d’autant que les murs sont proches à Montréal !

21h30 : McLaren a démenti l’info donnée par Canal+ lors des EL1 selon laquelle Donald Trump allait tester une voiture de l’équipe de Woking la semaine prochaine à Austin. Interrogé par Crash.net et ESPN, un porte-parole de l’équipe a confirmé que Trump "ne pilotera pas notre voiture". Si cela se produit, ce sera une voiture de la collection de Zak Brown, mais ça reste à confirmer. Et l’on se demande quand même comment le grand gabarit du président américain, qui n’a pas non plus l’air d’être un modèle de forme physique, serait à son aise au volant d’une des machines les plus rapides et exigeantes du monde.

21h38 : Les démentis sont allé bon train entre les deux séances du jour, puisque du côté d’Aston Martin, on a réfuté l’information selon laquelle Fernando Alonso pourrait quitter l’équipe en fin de saison pour retourner du côté d’Enstone, chez Alpine. C’est Andy Cowell, le directeur, qui s’est opposé à ce bruit de paddock auprès de Sky, qui avait sorti la rumeur : "Je suis d’accord que Fernando se balade dans n’importe quel garage. Il connait du monde dans la voie des stands et je suis satisfait du contrat qu’on a avec lui l’an prochain, en espérant qu’il reste ambassadeur à long terme". Le consultant de Sky, Nico Rosberg, a rappelé que Briatore "se fout des contrats", ce qui a poussé Cowell à demander : "qu’est ce vous dites là ?". Simon Lazenby, journaliste de Sky, a rappelé le comportement de Briatore en ajoutant : "Flavio aime avoir ce qu’il veut", ce à quoi Cowell a juste dit : "aucun commentaire d’Aston Martin". Ambiance.