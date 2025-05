Grand Prix de Miami de F1 : Le Sprint en direct, Leclerc dans le mur !

La journée du samedi du Grand Prix de Miami commence par le Sprint, qui fait directement suite au Shootout disputé la veille et remporté par Andrea Kimi Antonelli. Le pilote Mercedes F1 a impressionné le paddock en signant le meilleur temps, mais il n’a toujours pas le statut de poleman et le record de précocité qui va avec, celui-ci étant réservé aux pole positions du samedi.

Malgré cette frustration statistique, le jeune Italien va tout de même vivre son premier départ depuis la première place lors d’une course de Formule 1, avec le Sprint du GP de Miami. Il devance Oscar Piastri sur la grille, tandis que Lando Norris et Max Verstappen sont en deuxième ligne sur la grille.

George Russell, qui n’a fait qu’un tour rapide en SQ3, est cinquième devant Charles Leclerc, puis Lewis Hamilton. Alex Albon est un convaincant huitième, devant Isack Hadjar et Fernando Alonso, qui espérera gagner deux places pour enfin débloquer son compteur de points en 2025.

Nico Hülkenberg et Esteban Ocon sont en sixième ligne devant Pierre Gasly et Liam Lawson. Carlos Sainz est 15e devant Lance Stroll et Jack Doohan, puis Yuki Tsunoda, Gabriel Bortoleto et Oliver Bearman.

17h33 : La grosse surprise de ce Sprint vient de la météo, puisque la pluie s’est abattue sur Miami et que la piste est détrempée ! Cela change totalement la physionomie de la course de 100 kilomètres, qui pourrait durer un peu plus longtemps et réserver davantage de surprises.

17h34 : Charles Leclerc a percuté le mur dans son tour de reconnaissance ! La Ferrari du Monégasque est sérieusement endommagée et il ne semble pas pouvoir revenir vers la grille !

17h35 : Tsunoda s’élancera finalement de la voie des stands pour la course Sprint, Red Bull ayant brisé le parc fermé pour sa voiture.

Tsunoda devait s’élancer en 18e position après avoir été éliminé en SQ1 suite à une confusion impliquant son coéquipier Max Verstappen, lent dans le dernier virage. Tsunoda a hésité, ce qui l’a empêché d’atteindre la ligne d’arrivée pour son dernier tour lancé pour environ une seconde.

Compte tenu de sa position, Red Bull a choisi d’apporter des modifications aux réglages de la RB21, notamment à la suspension. Il s’élancera donc de la voie des stands, Gabriel Bortoleto et Ollie Bearman progressant tous deux d’une place.

17h37 : Leclerc a abandonné sa Ferrari blessée en bord de piste, et la Scuderia démonte la tente sous laquelle il devait venir se placer, à la sixième place de la grille de départ. C’est déjà fini pour le Monégasque !

17h45 : Hamilton s’est agacé à la radio du choix de Ferrari d’avoir chaussé les intermédiaires pour les tours de reconnaissance, et que c’était un danger inutile.

17h50 : D’après Laurent Mekies, les équipes vont choisir entre pneus intermédiaires et pneus pluie, alors qu’il ne pleut plus à Miami !

17h52 : Les conditions restent chaudes avec une piste à 30 degrés, et il est possible que l’on voie des changements de pneus pendant le Sprint !