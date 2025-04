Grand Prix de Bahreïn de F1 : La course en direct à Sakhir

C’est enfin l’heure du dénouement de ce week-end de Grand Prix de Bahreïn, après trois séances libres et une session qualificative menées par McLaren F1. L’équipe de Woking veut s’imposer, mais ses rivales sont nombreuses, et ils seront au moins quatre à vouloir poser problème à Oscar Piastri, poleman à Sakhir.

Charles Leclerc, qui l’accompagne en première ligne, sera le premier d’entre eux, et il essaiera de transformer sa meilleure qualification de l’année à minima en podium. Derrière lui, George Russell court après un troisième podium voire une première victoire cette saison, tandis que Pierre Gasly fait office de surprise et ne semble pas jouer la victoire avec son Alpine malgré sa quatrième place.

Andrea Kimi Antonelli est cinquième, et lui aussi cherchera à prendre un premier podium en carrière. Déception des qualifications, Lando Norris n’a pas dit son dernier mot et va vouloir remonter pour aller défier Piastri. Derrière lui, Max Verstappen et Carlos Sainz devancent Lewis Hamilton et Yuki Tsunoda.

Jack Doohan est un solide 11e au départ devant Isack Hadjar, puis Fernando Alonso et Esteban Ocon. Alex Albon est 15e devant Nico Hülkenberg après le scandale des qualifications, tandis que Liam Lawson suit devant Gabriel Bortoleto. Lance Stroll et Oliver Bearman ferment la marche au départ.

16h35 : Max Verstappen bénéficie de nouvelles pièces sur ses freins, en l’occurrence des matériaux de friction neufs à l’avant, ainsi qu’une écope neuve à l’arrière gauche et un nouveau capteur à l’arrière droit. Ces changements s’étant faits à cause d’un problème inquiétant de freinage, ils sont en accord avec l’Article 40.3 du Règlement Sportif et le Néerlandais n’est pas pénalisé.

16h43 : Frédéric Vasseur, le directeur de Ferrari, explique sur Canal+ que deux arrêts devraient être la norme sur l’asphalte abrasif de Sakhir, et qu’il est possible de voir des pilotes utiliser les trois composés durant la course.

16h48 : Zak Brown, le PDG de McLaren, confirme une stratégie à deux arrêts. Il dit aussi que le doublé est possible et croit en Lando Norris : "Le doublé est le plan, mais nous devrons bien l’exécuter et nous avons quelques pilotes sur notre route qui essaieront de perturber ce plan. Ce sera une course amusante. Lando a juste besoin d’un bon départ. Ce serait bien qu’il prenne une ou deux voitures. Je lui ai dit de ne pas trop réfléchir, de se détendre, ce n’est pas pour rien qu’il est en tête du championnat."

16h53 : La température de l’air est de 27 degrés, et celle de la piste de 33 degrés. Pas de quoi être aussi imprévisible que lors des EL3 disputées de jour, mais les pneus vont clairement souffrir.

16h56 : C’est le 50e Grand Prix d’Oscar Piastri, peut-il le convertir en quatrième victoire en carrière ?

16h58 : Leclerc, Hamilton, Alonso, Lawson et Bortoleto ont mis les mediums au départ, et tous les autres pilotes ont opté pour les tendres. Un premier relais très court est donc à prévoir pour la majeure partie du peloton !