Gene Haas est ’agacé’ de recevoir des offres d’achat pour son équipe

Ayao Komatsu a révélé que Gene Haas est toujours aussi passionné par la Formule 1 au fil des années. Le directeur de Haas F1 a été celui qui a proposé au propriétaire de rouler dans une monoplace à Goodwood, dans 10 jours, et il confirme que l’intérêt pour la catégorie reine du milliardaire américain est intact.

"Cette année, lorsqu’il est venu à Miami, j’ai pu constater qu’il appréciait vraiment d’être là" a déclaré Komatsu. "Il pose toujours beaucoup de questions techniques parce qu’il est intéressé, mais cela n’a pas changé. De plus, il profitait de l’événement."

"Je me suis dit que j’allais lui demander s’il voulait conduire à Goodwood. Il ne savait pas grand-chose de Goodwood, mais maintenant qu’il conduit, il a lu des articles à ce sujet et il est très enthousiaste à l’idée de revivre ce genre d’expérience."

Et Komatsu de confirmer que malgré de nombreuses offres pour vendre l’équipe, Gene Haas veut la garder et reste très impliqué, ce qui cause son agacement quand des gens croient qu’il veut s’en débarrasser : "Honnêtement, il a vu beaucoup de changements. Il est tellement engagé maintenant. Il comprend aussi les détails."

"Quelle est la meilleure façon de le dire ? Il a toujours été très passionné par le sport et les résultats. Il veut toujours que nous nous améliorions, et c’est ce dont nous avons besoin de la part du propriétaire. Il a toujours été derrière nous."

"Je ne sais pas tout, mais au cours des 18 derniers mois, il a reçu de nombreuses offres pour acheter l’équipe. Il n’est pas intéressé. Il apprécie vraiment d’être le propriétaire de l’écurie de F1. Actuellement, il est un sur 10, à partir de l’année prochaine, il sera un sur 11. C’est une position très privilégiée."

"Il est arrivé à une époque où la F1 n’était pas comme ça. Il est resté avec nous pendant la période difficile du COVID. Aujourd’hui, il en profite. Honnêtement, Gene est très engagé. Il vient ici [à Silverstone], évidemment. Il arrive vendredi ou demain et reste à Goodwood. Il en profite. C’est le plus important."

"Nous sommes reconnaissants d’avoir un propriétaire aussi passionné, aussi engagé. Il n’est pas du tout intéressé par la vente. Je peux vous dire que récemment, des gens ont fait pression pour l’acheter, mais Gene n’est pas intéressé. Il est même agacé de voir des gens lui demandant tant de fois."