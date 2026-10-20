Barcelone va compenser l’alternance en F1 avec l’IndyCar dès 2027 !

Le Circuit de Barcelona-Catalunya pourrait bientôt ajouter une nouvelle compétition majeure à son calendrier. Alors que le tracé espagnol ne recevra plus la Formule 1 chaque année en raison de son accord d’alternance avec Spa-Francorchamps, des négociations avancées seraient sur le point d’aboutir à l’organisation d’une manche d’IndyCar dès juillet 2027. Ce projet, qui ferait revenir le championnat américain hors d’Amérique du Nord pour la première fois depuis 2013, bénéficierait notamment de la popularité du pilote catalan Alex Palou, devenu l’une des grandes figures de la discipline.

Selon les informations du quotidien espagnol El Periódico, le Circuit de Barcelone serait sur le point de conclure un accord pluriannuel pour accueillir l’IndyCar à partir de la saison prochaine.

La première course serait programmée en juillet 2027, et une annonce officielle pourrait intervenir très prochainement. Si elle se concrétise, cette arrivée constituerait une étape importante pour le circuit catalan, qui cherche à diversifier son calendrier à la suite de la modification de son contrat avec la Formule 1.

Le Circuit de Barcelone ne figurera désormais plus chaque année au calendrier du championnat du monde de Formule 1. Dans le cadre du nouvel accord d’alternance avec Spa-Francorchamps, le tracé espagnol doit accueillir des Grands Prix en 2028, 2030 et 2032.

Cette nouvelle organisation libère donc certaines saisons pour d’autres événements majeurs. L’arrivée de l’IndyCar pourrait permettre à Barcelone de maintenir une présence importante dans le sport automobile international, même lorsque la Formule 1 ne s’y rendra pas.

Le projet reposerait sur un engagement de plusieurs années, offrant au championnat américain une nouvelle vitrine européenne et au circuit catalan un rendez-vous supplémentaire susceptible d’attirer un public important.

Pour l’IndyCar, une telle décision représenterait également une évolution notable de sa stratégie internationale.

Un retour de l’IndyCar hors d’Amérique du Nord après quatorze ans

Le championnat américain n’a plus organisé de course en dehors de l’Amérique du Nord depuis son passage à São Paulo, au Brésil, en 2013. Une épreuve à Barcelone en juillet 2027 marquerait donc la fin d’une absence de quatorze ans sur les circuits situés hors de cette zone géographique.

L’IndyCar, dont le calendrier reste essentiellement concentré aux États-Unis et au Canada, effectuerait ainsi une incursion particulièrement remarquée sur le continent européen. Le choix de Barcelone ne serait toutefois pas uniquement lié à la disponibilité du circuit. Il répondrait également à un intérêt sportif et commercial évident, incarné par Alex Palou.

Alex Palou, l’atout majeur du projet catalan

Originaire de Catalogne, Alex Palou s’est imposé comme la figure dominante de l’IndyCar au cours des dernières saisons. Sa popularité représente un argument de poids pour les promoteurs d’une éventuelle manche espagnole.

Le Circuit de Barcelona-Catalunya se trouve en effet à moins de 30 kilomètres de Sant Antoni de Vilamajor, la ville natale du pilote. Une course organisée sur ce tracé offrirait donc à Palou l’occasion de se produire pratiquement à domicile, devant ses supporters.

Cette proximité géographique pourrait constituer un puissant moteur d’intérêt pour le public catalan, tout en permettant à l’IndyCar de mettre en avant l’un de ses pilotes les plus reconnus. La présence de Palou aurait ainsi joué un rôle important dans l’attractivité du projet.

Selon El Periódico, les premières discussions envisageaient initialement une arrivée de l’IndyCar à Barcelone en 2028. Mais les négociations auraient suffisamment progressé pour permettre d’avancer la première édition à juillet 2027.

Malgré les perspectives sportives et commerciales offertes par Barcelone, l’organisation d’une manche européenne représenterait un défi important pour l’IndyCar. Le championnat doit notamment prendre en compte le transport de l’ensemble des monoplaces, des pièces de rechange et du matériel nécessaire aux écuries.

Contrairement aux déplacements habituels entre les circuits nord-américains, une course en Europe imposerait une opération logistique de grande ampleur.

Le quotidien espagnol souligne que cet aspect aurait constitué l’un des points les plus délicats des discussions.

"Le transport des monoplaces, des pièces de rechange et du matériel des équipes représente un coût élevé et nécessite des engagements économiques et logistiques importants de la part du promoteur et des sponsors," rapporte El Periódico.

Le financement de ces opérations aurait donc été un élément central des négociations entre les différentes parties.

Le journal précise également que Barcelone aurait bénéficié de plusieurs avantages face à d’éventuels projets de circuits urbains.

L’expérience du Circuit de Barcelona-Catalunya dans l’organisation de grandes compétitions internationales, ainsi que ses installations permanentes, auraient notamment pesé en sa faveur. Le tracé dispose déjà des infrastructures nécessaires pour accueillir des événements majeurs, ce qui permettrait de limiter certaines contraintes associées à l’organisation d’une course entièrement nouvelle.