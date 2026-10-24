Audi F1 a de la performance mais la fiabilité est toujours précaire

Audi F1 connait un début de week-end plutôt solide en matière de performance à Austin, mais les vieux démons de l’équipe rôdent encore. Gabriel Bortoleto est déjà pénalisé avant les qualifications, et Nico Hülkenberg a été bloqué au garage dans la journée à cause d’un problème mécanique, qui pourrait de nouveau venir perturber un Grand Prix des Etats-Unis qui, sur le papier, s’annonce positif.

Gabriel Bortoleto a terminé 11e de la première journée, mais il a eu la mauvaise nouvelle d’un changement de pièces moteur qui le forcera à s’élancer depuis le fond de grille. Il essaie toutefois de voir le positif.

"Dans l’ensemble, ce fut une journée ordinaire de travail. Nous avons eu deux séances propres, avec un rythme correct, et nous avons récolté une très bonne quantité de données sur le comportement de notre voiture ici" a déclaré le Brésilien.

"Évidemment, savoir que nous aurons une pénalité sur la grille nous place dans une position légèrement différente pour la suite du week-end, car nous savons déjà que nous partirons du fond de la grille."

"C’est évidemment dommage, surtout quand la voiture procure de bonnes sensations. Mais cela fait partie du jeu, et je reste convaincu que nous pouvons faire du bon travail et tirer le meilleur parti des qualifications demain."

Nico Hülkenberg était 18e au terme de cette journée, avec un manque de roulage en pneus tendres et quelques tours perdus lorsqu’un souci de moteur l’a contraint à rester au stand en deuxième partie d’EL1.

"Aujourd’hui était un vendredi assez simple sans le moindre problème. Nous avons essayé quelques éléments au cours des EL1 et EL2 et nous avons appris au passage" a indiqué le pilote allemand.

"Maintenant, il s’agit de tout passer en revue et de mettre au point un bon plan pour les qualifications demain. Le milieu de tableau semble serré, comme toujours, en espérant que nous puissions nous mêler à la lutte pour une bonne position de départ."