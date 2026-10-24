Red Bull a ’encore un peu de travail’ mais a posé de bonnes bases à Austin

Red Bull a bien lancé son week-end du GP des Etats-Unis, avec une journée entièrement dans le top 3 pour Max Verstappen, tandis qu’Isack Hadjar était en retrait, mais n’a pas pu réussir un tour en pneus tendres. L’équipe doit encore progresser sur un circuit pas parfaitement adapté à sa RB22, mais la base de performance semble encore présente après les deux victoires consécutives.

Verstappen a salué l’efficacité de la voiture malgré une piste bosselée dans certaines sections seulement, et des mélanges de virages qui obligent à des compromis efficaces en matière de réglages.

"C’est un début de week-end positif. Ce circuit n’est jamais facile lorsqu’il s’agit de trouver le bon compromis entre les virages à basse et haute vitesse" a déclaré le quadruple champion du monde.

"Les bosses rendent la tâche encore plus difficile, donc vous essayez de trouver un bon équilibre dans la voiture et de prendre le rythme. C’est ce sur quoi nous avons travaillé entre les EL1 et les EL2. Il reste encore un peu de travail pour affiner l’équilibre, mais ce n’était pas du tout une mauvaise journée."

Hadjar a lui aussi tiré un bilan positif de la journée, expliquant que les modifications apportées entre les deux séances d’essais ont apporté du positif, malgré sa neuvième place et des pneus tendres difficiles à gérer.

"Nous avons bien commencé la journée en EL1. La piste était aussi bosselée que prévu, mais nous en avons tiré des enseignements. Pour la deuxième séance, nous avons ensuite effectué quelques changements" a indiqué le Français.

"Ils ne se sont pas déroulés comme nous l’espérions, car nous avons rencontré des difficultés avec les pneus tendres par rapport aux médiums. Le premier secteur était bon, mais après cela, nous avons eu des problèmes de température de pneus sur le reste du tour."

"Il y a des choses à améliorer et à travailler cette nuit, en particulier avec l’équilibre de la voiture, ce qui devrait nous aider. Les vendredis sont faits pour ça, alors continuons à pousser demain."

Pierre Waché, le directeur technique de Red Bull, raconte les difficultés rencontrées, notamment avec un problème de direction pour Verstappen, et des réglages pas encore optimisés sur la voiture de Hadjar.

"Nous avons eu un problème de direction sur la voiture de Max lors des EL1, que nous avons réussi à résoudre, et nous avons constaté des améliorations au niveau des réglages lors des EL2. Il reste encore du travail à accomplir sur les deux voitures, en particulier celle d’Isack, mais nous ne sommes pas loin en termes de réglages."