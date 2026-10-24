Norris pense qu’il est ’impossible’ de faire un tour propre avec la McLaren à Austin

McLaren F1 n’a pas connu un vendredi idéal à Austin, lors de la première journée d’essais du Grand prix des Etats-Unis. La MCL40 s’est montrée rétive, et malgré de nouvelles pièces apportées, les performances sont encore loin du compte, tout comme la stabilité de la monoplace qui ne permet aucunement à ses pilotes de bénéficier de constance et de stabilité.

Lando Norris était septième de la journée sans avoir réussi à faire de tour rapide en pneus tendres en EL2, la faute à des erreurs et à des problèmes pour trouver la limite de la voiture, ce qu’il ne pense pas encore possible.

"Quand tout se met bout à bout ! C’est difficile... impossible de faire un tour propre pour le moment. On a des signes de bon rythme, mais aller en qualifications et répéter un bon tour à la demande serait trop difficile" a déclaré Norris.

"Je pense que c’est pareil pour tout le monde, on doit faire quelques petits changements sur la voiture, et la maniabilité de notre voiture est difficile à améliorer. De petites choses pourront nous aider, le rythme n’est pas loin donc on peut encore être optimistes."

"On met la voiture dans la meilleure position possible, on verra demain ce qu’on a appris d’aujourd’hui, comment on peut faire pour la rendre un peu plus agréable à piloter, et on y retournera."

Oscar Piastri était un peu plus enthousiaste au terme de la journée, mais il rejoint Norris sur le manque de grip de la voiture et les problèmes qui en découlent dès lors qu’il faut trouver de la stabilité.

"Un premier jour intéressant pour nous. Il est clair que nous avons encore un peu de temps à trouver en piste. Nous avons essayé plusieurs choses différentes durant les séances que nous devons maintenant analyser pleinement pour voir comment nous pouvons mieux maximiser la performance de la voiture" indique l’Australien.

"Le problème principal auquel nous sommes confrontés est le manque d’adhérence, nous avons donc du travail à accomplir de ce côté-là. Nous verrons ce que nous pouvons faire cette nuit pour être dans une meilleure position en vue des qualifications demain."

Rob Marshall, le directeur technique de la conception véhicule, a expliqué que les pièces fournissent des premiers retours encourageants : "Les longs relais ont été assez positifs, et la série de petites évolutions que nous avons apportées sur ce circuit semble donner les résultats escomptés en termes de performance."

"C’est un circuit qui comporte plusieurs virages à moyenne et haute vitesse qui conviennent aux caractéristiques de notre voiture, mais il y a aussi de nombreuses sections à basse vitesse, un domaine sur lequel nous travaillons intensivement."