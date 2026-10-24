Alpine F1 a encore ’beaucoup à comprendre’ pour viser le top 10 à Austin

Alpine F1 a connu une première journée difficile à Austin pour les deux premières séances du Grand Prix des Etats-Unis, avec des performances qui semblent pour l’instant en retrait face à Racing Bulls, Audi, et même Haas F1. L’A526 est difficile à gérer sur les bosses du Circuit of the Americas, et l’équipe espère progresser au fil de la deuxième journée, qui se terminera par les qualifications.

Pierre Gasly était 12e au terme de la journée et il reconnait que le plus difficile pour lui était de gérer les bosses, qui ont compromis la chance de bien régler la voiture, même s’il confirme que le plus important sera de progresser ce samedi.

"Au vu des résultats, ce n’est pas notre meilleure journée, mais nous savons où nous pouvons progresser et je suis convaincu que nous serons toujours dans le match pour le top 10 lorsque cela comptera vraiment" explique Gasly.

"La piste est très bosselée, comme toujours ici, et il était assez difficile de bien évaluer l’équilibre de la voiture. Une grande partie de notre travail sur les réglages a consisté à améliorer le comportement de la monoplace sur les bosses."

"Nous ne sommes probablement pas aussi forts que nous le souhaiterions, donc nous avons encore beaucoup à apprendre et à comprendre. Notre rythme avec beaucoup de carburant lors des EL2 était plus solide, ce qui est évidemment très important en vue de dimanche."

"Cela dit, nous devrons tout de même nous qualifier le plus haut possible sur la grille, et je suis sûr que nous nous consacrerons principalement à l’amélioration de notre rythme sur un tour en EL3."

Franco Colapinto essaiera de faire au mieux après une journée terminée à la 15e position, mais le pilote argentin sera en difficulté pour la suite du week-end, avec 10 places de pénalité sur la grille.

"Nous avons connu un vendredi bien rempli, avec un important travail de préparation en vue des longs relais de dimanche. C’était une approche similaire à celle adoptée en Malaisie, où nous savions également que nous serions pénalisés sur la grille" note Colapinto.

"Nous n’avons donc pas effectué beaucoup de roulage axé sur la performance pure ni de simulations de qualifications en privilégiant le fait de nous placer dans les meilleures conditions pour le Grand Prix."

"Nous travaillerons avec les ingénieurs ce soir pour analyser les enseignements de cette journée, tant de mon côté que de celui de Pierre, et voir où nous pouvons nous améliorer, car je pense que nous avons encore une marge de progression."

"Comme à Sepang, mais dans une moindre mesure, cette piste peut aussi mettre les pneumatiques à l’épreuve et leur dégradation aura son importance en course. Nous avons constaté lors des rendez-vous précédents que le fait de suivre une voiture dans son sillage peut accentuer ce phénomène."

"C’est également pour cette raison que nous avons davantage orienté notre travail vers les réglages de course. C’est un circuit amusant et nous donnerons tout demain pour nous élancer le plus haut possible sur la grille."

Steve Nielsen, le team principal, a confirmé que des progrès doivent être réalisés si l’équipe veut viser les points au Texas : "C’était un vendredi délicat pour nous et nous avons encore plusieurs choses à améliorer pour la suite du week-end."

"Nos deux voitures ont suivi des programmes légèrement différents, car Franco doit purger une pénalité sur la grille après l’installation d’un nouveau boîtier de contrôle électronique. Sa journée a principalement consisté à enchaîner les tours et à effectuer de longs relais avec beaucoup de carburant."

"Il a ainsi pu avoir une meilleure compréhension de la monoplace en configuration course. Les possibilités de dépassement étant plus nombreuses ici, tout n’est donc pas perdu pour Franco s’il prend un bon départ et parvient à revenir dans le match pour les points."

"Pierre avait un programme d’essais plus classique, en testant différents réglages pour améliorer le comportement de la voiture, notamment sur certaines bosses, une caractéristique importante de ce circuit. Il n’est pas aussi à l’aise que nous le souhaiterions avec peu d’essence, ce qui nous donne un axe de travail pour progresser."

"Nous semblons plus solides avec le plein, ce qui est de bon augure pour dimanche, mais c’est l’inverse de notre dynamique observée lors des dernières épreuves, où nous avions tendance à être plus performants avec peu de carburant embarqué. C’est un sujet que nous devons analyser et comprendre d’ici demain pour poursuivre notre série d’apparitions en Q3."