Cadillac F1 a encore ’un certain écart’ à combler mais a vécu un vendredi ’productif’

Cadillac F1 continue d’évoluer en fond de classement en ce début de week-end du Grand Prix des Etats-Unis, mais l’équipe a bien travaillé, avec deux heures de roulage productives pour Valtteri Bottas, qui a disputé les EL1 et les EL2 en essayant de trouver comment exploiter au mieux la MAC-26, sur un tracé où il est difficile d’optimiser le fonctionnement de la voiture.

Dix-neuvième au terme de la première journée de roulage, Bottas a confirmé avoir vécu un vendredi plutôt positif, même s’il admet que Cadillac a encore du retard sur la concurrence, même s’il a devancé les deux Williams.

"Un vendredi productif pour nous ici à COTA, sans le moindre problème. Nous avons pu effectuer des essais intéressants avec différents ailerons avant et divers réglages également" a détaillé le pilote finlandais.

"Ce fut une journée très fluide qui nous a permis d’apprendre au mieux et d’essayer de trouver la fenêtre optimale. Il semble qu’il y ait encore un certain écart avec les autres, nous allons donc faire de notre mieux pour essayer de trouver quelque chose qui nous aide à progresser."

Sergio Pérez a retrouvé le volant de sa monoplace en EL2, et il n’était pas mécontent de ce qu’il a ressenti au volant malgré une heure de roulage en moins pour lui, puisqu’il a laissé son volant en EL1 et a signé le 21e temps lors de la deuxième séance.

"Ce fut une séance bien remplie, d’autant plus que j’ai manqué les EL1. Nous avions beaucoup de choses à passer en revue, notamment l’expérimentation de différentes pièces et de différents réglages sur la voiture, ce qui nous a permis d’apprendre énormément" a noté le Mexicain.

"L’un des changements effectués nous a probablement désavantagés pour le reste des EL2, mais nous comprenons pourquoi et nous savons ce que nous devons faire cette nuit pour être en meilleure forme. L’équipe a fait un travail fantastique, et Colton a également fourni des retours très utiles."

Colton Herta a pu disputer sa troisième séance libre de la saison, et il a reconnu qu’il a pris beaucoup de plaisir sur un circuit d’Austin qu’il connaissait avec l’IndyCar, et il a expliqué comment il a progressé au fil de son heure de roulage, qu’il a terminée à la 21e position.

"C’était génial, ça faisait longtemps que je n’étais pas venu ici, ça fait sept ans que l’IndyCar n’est plus venue ici. Tout s’est bien passé, j’étais vite à l’aise dans la voiture et j’ai pu aider l’équipe et faire le plan comme prévu donc je suis content" a déclaré Herta.

"Il y a une période d’ajustement, ces voitures sont plus rapides que tout le reste au monde. Mais j’ai coché toutes les cases, j’ai fait tout ce qui était prévu et j’en suis content. J’ai pu aller aussi vite que je le voulais et que je le pouvais."

Interrogé sur les progrès de Cadillac dans la saison, il est prudent : "C’est difficile à dire, j’ai fait Barcelone et la Hongrie, ce sont des circuits différents avec des profils différents. Mais la voiture est meilleure à chaque fois, on réduit l’écart et on doit continuer à travailler."