Stroll admet qu’il sera ’difficile de sortir de la Q1’ pour Aston Martin F1

Aston Martin F1 a connu une bonne première journée au Grand Prix des Etats-Unis, Fernando Alonso se classant juste en dehors du top 10 et Lance Stroll seulement une place et un dixième plus loin. Le double champion du monde s’est de nouveau montré le plus rapide du duo lors des EL2, même si les résultats étaient moins bons et qu’il était 16e.

Son équipier s’est une fois de plus classé une place derrière l’Espagnol, bien que l’écart de temps soit descendu à seulement 0,034 s lors de la deuxième séance. Le Canadien a commencé à prendre ses marques, mais lui aussi était à la limite des places qualificatives pour la Q2, et il admet que cet objectif sera difficile.

"Nous avons déroulé notre programme d’essais et nous nous sommes concentrés sur l’amélioration de la voiture tout au long de la journée" a déclaré le pilote canadien, qui entrevoit des progrès.

"Je pense que nous sommes un peu mieux ici qu’à Singapour, même si nous manquons encore de puissance dans les lignes droites. Nous semblons un peu plus forts dans les virages, il y a donc des points positifs."

"Sortir de la Q1 va être difficile, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Nous allons analyser les données ce soir, regarder où nous pouvons apporter des ajustements et voir si nous pouvons améliorer la voiture avant les qualifications."

L’ambassadeur de l’équipe, Pedro de la Rosa, a salué le travail accompli par le team, mais il reconnait aussi que des progrès doivent être effectués, notamment sur l’équilibre de la monoplace.

"Nous avons nos deux voitures très proches l’une de l’autre en termes de chronos aujourd’hui, et nous avons accompli l’intégralité de notre programme au cours des EL1 et EL2. Dans l’ensemble, ce fut un bon vendredi pour nous, mais il reste encore du travail à faire pour améliorer l’équilibre de la voiture."

"Les limites de piste seront un facteur clé en qualifications, comme nous avons pu le voir avec de nombreux tours annulés aujourd’hui. C’est la même chose pour tout le monde et nous verrons ce que nous pouvons faire."