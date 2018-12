Fers de lance du Citroën Total WRT en 2019, Sébastien Ogier – Julien Ingrassia et Esapekka Lappi – Janne Ferm arboreront de nouvelles couleurs sur leurs C3 WRC respectives.

Confiées respectivement à Sébastien Ogier – Julien Ingrassia et Esapekka Lappi – Janne Ferm, les deux C3 WRC alignées l’an prochain en WRC, pour une campagne de quatorze manches débutant sur les routes du célèbre Monte-Carlo (22-27 janvier) et se concluant en Australie (14-17 novembre), revêtiront une livrée inédite. L’occasion notamment de célébrer l’anniversaire des 100 ans de la marque.

La fin d’année 2018 marque la fin momentanée de la collaboration de Citroën Racing avec Abu Dhabi Racing. Une collaboration fructueuse entamée en 2013, et auréolée notamment de neuf victoires (3 en 2013, 1 en 2015, 2 en 2016, 2 en 2017 et 1 en 2018) en championnat du monde des rallyes. L’équipe tient à ce titre à saluer Sheikh Khalid Al Qassimi pour ces cinq années enrichissantes placées sous le signe de l’échange et du partage de valeurs assurément communes.

Cette fin de saison est également l’occasion pour Citroën de remercier chaleureusement Chris Patterson, son copilote lors de ses quelques apparitions annuelles en Mondial, mais aussi Craig Breen, Scott Martin, Mads Ostberg Torstein Eriksen, et l’indissociable paire Sébastien Loeb – Daniel Elena, qui portèrent haut nos couleurs en 2018.

Si les derniers ont activement contribué à écrire quelques-unes des plus belles pages de l’histoire de la marque aux chevrons en rallye, tous ont su se faire apprécier du team pour leurs qualités humaines et sportives et nous leur souhaitons le meilleur pour la suite de leurs carrières respectives. Un nouveau chapitre s’ouvrira donc pour le Citroën Total WRT en 2019, avec deux nouveaux équipages particulièrement déterminés à viser haut. Un nouveau chapitre dont le premier volet sera la révélation de la décoration version 2019 de la C3 WRC à l’occasion de la présentation de la saison WRC, qui se tiendra le 12 janvier prochain, dans le cadre de l’Autosport International Show de Birmingham.

Le compte à rebours sera alors, bel et bien lancé, et le temps de voir à nouveau rugir les deux exemplaires d’une WRC tricolore encore peaufinée à l’intersaison, bientôt venu !