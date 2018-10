CANAL+ se réjouit d’annoncer l’acquisition pour plusieurs saisons des droits de diffusion exclusifs du Championnat du Monde des rallyes (WRC) à partir de 2019.

Les spéciales des rallyes du WRC seront diffusées en direct sur CANAL+SPORT. Chaque jour de course sera proposé en résumé (26’), et à l’issue de chaque rallye, les meilleurs moments seront diffusés en format long (52’) sur les chaînes et services CANAL+.

Par ailleurs, le Groupe CANAL+ proposera chaque saison sur sa chaîne gratuite C8 des spéciales en direct et des résumés des courses à l’occasion du mythique rallye de Monte-Carlo et lors du rallye de France.

Le WRC est le championnat de référence des courses de rallyes avec la star de la discipline, le français Sébastien Ogier, quintuple champion du monde, qui visera avec sa nouvelle et troisième équipe française Citroën un nouveau titre mondial. Le belge Thierry Neuville ou l’estonien Ott Tänak sont eux aussi de sérieux prétendants au titre mondial.

Le WRC bénéficiera du savoir-faire et de l’expérience reconnus de CANAL+ dans le traitement et la retransmission de sports mécaniques.

Cet accord confirme une nouvelle fois la place centrale de CANAL+ en matière de diffusion de sports mécaniques avec une offre regroupant les compétitions les plus prestigieuses : le championnat du Monde de Formule 1, la Formule 2, le GP3, le championnat du monde Moto GP, Moto 2, Moto 3, le championnat du monde de Formula-E, le championnat de France des Rallyes et désormais le championnat du monde des Rallyes.

Pour Thierry Cheleman, directeur des sports du Groupe CANAL+ :

« Nous nous réjouissons de pouvoir proposer cette nouvelle compétition à nos abonnés, le championnat du monde des rallyes, dès l’année prochaine. Le WRC est une compétition historique et plébiscitée par de nombreux fans. Après la récente acquisition du championnat du monde MOTO GP que nous diffuserons dès le mois de mars 2019, nous nous renforçons singulièrement et nous sommes en mesure de proposer une offre sport mécanique incroyable et inégalée en France sur CANAL+. Avec le savoir-faire éditorial et technique des équipes CANAL+, le WRC, comme les autres sports mécaniques diffusés sur nos antennes, bénéficiera d’une couverture exceptionnelle. »

Le calendrier 2019 :

1. Monte-Carlo 24-27 janvier

2. Suède 14-17 février

3. Mexique 7-10 mars

4. France 28-31 mars

5. Argentine 25-28 avril

6. Chili 9-12 mai

7. Portugal 30 mai - 2 juin

8. Italie 13-16 juin

9. Finlande 1-4 août

10. Allemagne 22-25 août

11. Turquie 12-15 septembre

12. Grande-Bretagne 3-6 octobre

13. Espagne 24-27 octobre

14. Australie 14-17 novembre