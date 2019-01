Champion GP3 en 2018, il aurait été étonnant que Anthoine Hubert ne soit pas promu en Formule 2 pour la saison 2019 ! C’est le cas, puisqu’il rejoint Arden Motorsport, l’équipe dirigée par le père de Christian Horner, pour disputer l’intégralité de la campagne au sein de l’équipe qui s’appellera encore BWT Arden.

"C’est bon de finaliser enfin mon contrat avec BWT Arden" a déclaré le Français. "Après avoir remporté le GP3 l’an dernier, je savais que j’avais une grande chance d’obtenir un bon volant en Formule 2 en 2019, donc je remercie grandement Renault Sport et mes partenaires pour leur soutien tout au long de l’hiver."

"C’est une belle chance de rejoindre Arden, surtout avec la collaboration avec HWA Racelab. L’expérience et le professionnalisme d’Arden et de HWA Racelab sera un beau mélange pour que je puisse apprendre et progresser. Il est désormais temps de se concentrer et de travailler dur pour être prêt pour le début de saison."

De son côté, Garry Horner a exprimé sa satisfaction de s’être attaché les services du champion GP3 en titre : "Nous sommes très heureux qu’Anthoine rejoigne l’équipe pour sa première saison en Formule 2. C’est un pilote que je suis de près depuis plusieurs années et je crois qu’il amènera de solides performances dans l’équipe."