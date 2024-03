F2, Djeddah, Course Principale : Fittipaldi gagne devant Hauger et Crawford

Par Camille Komaël 9 mars 2024 - 16:01





Bearman devait s’élancer en pole position aujourd’hui mais PREMA a retiré sa voiture puisque le jeune Britannique effectue ses débuts en F1 chez Ferrari. C’est donc Kush Maini qui hérite de la pole et des deux points qui vont avec. Le pilote indien prend un bon départ et conserve la tête, devant Crawford et Fittipaldi pendant que Martins perd deux positions et se retrouve cinquième. Derrière, Marti part en tête à queue au virage 2, touchant Colapinto et Aron, tandis que Stanek ne peut l’éviter : la voiture de sécurité intervient pour neutraliser la course et dégager les monoplaces de Marti et Stanek. Après un mauvais départ semble-t-il dû à un problème technique, Bortoleto est au fond du peloton et abandonne.

Au re-start, Maini conserve la tête de la course tandis que Martins est sous la pression d’Hauger et de Hadjar : le Norvégien le double brièvement, mais Martins reprend sa position alors que Hauger se fait dépasser par Hadjar. Dès l’ouverture de la fenêtre des arrêts aux stands, on assiste aux premiers arrêts, notamment de Crawford et Hauger, puis Maini et Hadjar, ainsi que de nombreux autres pilotes, dont Antonelli et Fittipaldi. Cela réussit d’ailleurs bien à l’Italien et au Brésilien qui dépassent ainsi Crawford.

Crawford récupère une position face à Antonelli, mais le pilote PREMA tente de repasser au premier virage : ce faisant il loupe la trajectoire et le pilote DAMS repasse devant. Antonelli se retrouve ensuite sous la menace d’Hadjar, qui le double brièvement, avant que le jeune italien ne reprenne sa place face au Français. Mais Hadjar n’a pas dit son dernier mot et il le double définitivement au tour suivant. Au milieu du peloton, Maloney - parti 15è - revient dans les points en doublant Martins pour le gain de la dixième place.

Ils ne sont pas techniquement les leaders de la course, mais ce sont les deux premiers parmi les pilotes à s’être arrêtés : Maini et Fittipaldi sont en lutte. Le Brésilien est rapidement remonté sur l’Indien et il parvient à le dépasser à l’entame du treizième tour. Martins se fait quant à lui à présent doubler par Colapinto... avant que celui-ci ne touche les barrières au dernier virage : cela cause une crevaison qui l’envoie en tête à queue au premier virage.

La voiture de sécurité revient en piste, et Cordeel et Barnard en profitent pour réaliser leur arrêt obligatoire alors que Correa a choisi de continuer. Il reste 12 tours à parcourir et pour l’instant Cordeel et Barnard réalisent une superbe opération grâce à la voiture de sécurité puisque leur arrêt ne leur coûte aucune place ! Mais leurs pneus vont-ils tenir ? Dès le re-start en tous cas Fittipaldi avec ses pneus plus usés parvient à dépasser Barnard. Déjà victime d’un problème hier en course sprint, Hadjar subit le même sort aujourd’hui et abandonne.

Au 21è tour, Cordeel prend la tête de la course face à Correa, qui rappelons-le ne s’est pas encore arrêté. Mais c’est Fittipaldi le plus rapide et le Brésilien double d’un coup Correa et Cordeel ! Le voilà en tête tandis que derrière Barnard se fait doubler de tous les côtés. Cordeel est à présent en difficulté avec ses pneus et se fait dépasser par Correa et Maini. C’est alors que la voiture de sécurité virtuelle est déployée : O’Sullivan est parti en tête à queue au virage 2 et il faut dégager sa monoplace.

Cette voiture de sécurité virtuelle aura permis à Fittipaldi d’accroître son avance, à un point tel qu’il est maintenant hors de portée de ses adversaires. Cordeel est en revanche sous la pression d’un train de monoplaces derrière lui, à commencer par Crawford. Signalons que Correa s’est arrêté pour son changement de pneus obligatoire, et qu’il est hors des points.

Hauger double Antonelli pour le gain de la cinquième place et fond sur Crawford. On assiste alors à une lutte Cordeel-Crawford-Hauger pour le podium, qui va durer jusqu’au drapeau à damiers : Crawford et Hauger réussissent à doubler Cordeel dans le dernier secteur, et Hauger se faufile aux côtés de Crawford pour lui prendre la deuxième place sur la ligne !

La victoire et le meilleur tour en course reviennent donc à Fittipaldi, avec Maini et Hauger qui complètent le podium, le Norvégien terminant 31 millièmes devant Crawford. La stratégie de Cordeel et la voiture de sécurité lui permettent de signer une jolie cinquième place, devant Antonelli et Maloney. Le pilote de la Barbade accroît ainsi encore son avance au championnat. Verschoor finit en huitième position et les derniers points reviennent à Villagomez et Martins.