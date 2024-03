F2, Melbourne, Course Sprint : Hadjar gagne... mais est pénalisé

Par Camille Komaël 23 mars 2024 - 08:43





Dixième des qualifications hier, c’est Roman Stanek qui occupe la pole position de la grille de départ inversée pour cette course sprint, accompagné en première ligne par Bortoleto. Le départ est chaotique dès les premiers mètres : quatrième, Marti tente de s’infiltrer entre Hadjar et Bortoleto. Mais Hadjar - qui a lui aussi pris un bon départ et veut dépasser Stanek - semble ne pas l’avoir vu et se rabat sur son coéquipier, qui va toucher Bortoleto : le Brésilien et l’Espagnol abandonnent à la sortie de la voie des stands. La voiture de sécurité entre en action tandis qu’Hadjar a pris la tête de la course devant Stanek, Aron et Maloney. Notons que Victor Martins, parti dernier, a déjà gagné huit positions.

La course reprend ses droits au septième tour et Hadjar reste devant Stanek. Derrière en revanche, le leader du championnat Maloney fait une excursion dans les graviers au virage 6 et perd de nombreuses positions. Si Hajdar réussit à s’échapper, Stanek en revanche a un train de voitures derrière lui. Au dixième tour, on retrouve plusieurs monoplaces de front derrière le pilote Trident, et Antonelli et Verschoor partent simultanément en tête à queue, côte à côte, sans qu’aucun de deux ne se touche ! Le pauvre Paul Aron se retrouve au milieu et en fait par contre les frais : sa monoplace est endommagée.

La voiture de sécurité revient en piste pour dégager la PREMA et la Trident et ne s’efface qu’au quinzième tour : il reste alors moins de dix tours à effectuer. Hadjar conserve la première place devant Stanek, qui a à présent Maini dans ses échappements, lui-même attaqué par les deux MP Motorsport d’Hauger et Colapinto. Dans les points, Martins poursuit sa jolie remontée : il double son coéquipier O’Sullivan. Celui-ci se fera également dépasser dans le tout dernier tour par Bearman.

Hauger accentue la pression sur Maini dans les derniers tour et cela paie, le Norvégien réussissant à s’infiltrer avec l’aide du DRS à l’avant-dernier tour : le voilà sur le podium.

Hadjar s’impose sans avoir vraiment tremblé dans cette course sprint... mais le Français apprendra après la course qu’il écope de dix secondes de pénalité, étant jugé principal responsable de l’accrochage du départ. La victoire revient donc finalement à Stanek, devant Hauger et Maini. Colapinto est classé quatrième et Miyata cinquième alors qu’Hadjar est relégué au sixième rang. Martins reste septième mais le dernier point revient à O’Sullivan, puisque Bearman a également été pénalisé.