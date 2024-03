F2, Melbourne, Course Principale : Hadjar gagne, pour de bon cette fois !

Par Camille Komaël 24 mars 2024 - 03:49





Dennis Hauger a signé la première pole de sa carrière vendredi et il s’élance parfaitement au départ pour conserver l’avantage. Il y a du grabuge derrière avec O’Sullivan qui touche le vainqueur d’hier Stanek et l’envoie en tête à queue dans les graviers : le pilote Trident repart dernier tandis que le pilote ART écope de dix secondes de pénalité. Toujours dans ce premier tour, Antonelli réussit à placer une attaque sur Hauger au virage 11 et prend la tête de la course ! Dans le même temps, juste derrière, Maloney double Verschoor pour le gain de la troisième place.

Mais au deuxième tour la fête est déjà finie pour Antonelli, qui se fait passer par Hauger : le Norvégien reprend son bien en utilisant le DRS. Cinquième, Marti sort trop large dans les graviers au virage 10, ce qui permet à Maini et Aron de le doubler. Alors qu’il est dans les échappements d’Antonelli, Maloney commet la même erreur au même virage et Maini gagne une nouvelle place. Au fond du peloton, Durksen et O’Sullivan entrent en contact, ce qui entraîne la mise en place de la voiture de sécurité virtuelle, le temps de dégager la monoplace du Paraguayen. Bortoleto connait un souci hydraulique sur sa monoplace et doit abandonner aux stands, tout comme O’Sullivan à la suite de ce contact.

Quand la course reprend, Maini est en bien meilleure forme avec ses pneus mediums que ses concurrents en pneus super tendres, et il passe Hauger pour prendre le commandement de la course, ayant déjà doublé Antonelli avant la voiture de sécurité virtuelle. Ceci est le signal pour les pilotes en pneus super tendres de rentrer effectuer leur arrêt obligatoire. Mais Hauger ne profitera pas longtemps de ses pneus neufs le Norvégien sort de la piste au virage 6 et la voiture de sécurité est de nouveau mise en place, avant que finalement la voiture de sécurité n’arrive en piste, la MP Motorsport étant bien abimée. Cela profite à Hadjar, qui s’est arrêté juste avant et qui ressort devant Antonelli.

La voiture de sécurité s’efface au quinzième tour, et Maini, qui ne s’est pas encore arrêté, mène le peloton devant cinq autres pilotes eux aussi chaussés de leurs pneus du départ. Les concurrents en pneus plus neufs vont devoir batailler pour dépasser ceux en pneus usés, ce qui donne lieu à de nombreuses manœuvres de dépassements. Hadjar progresse rapidement, ce qui lui permet de creuser l’écart sur Antonelli, virtuellement deuxième.

Le jeune italien de PREMA s’écarte pour dépasser Barnard, mais Aron surgit derrière eux et les double tous les deux d’un seul coup ! En lutte avec Stanek, Fittipaldi sort large au virage 4, ce qui permet au trio Aron-Antonelli-Maloney de passer. Tous trois vont ensuite tour à tour dépasser la Trident en grandes difficultés. AU tour suivant, Maloney double Antonelli au virage 9. Le rythme de l’Italien est en baisse et Miyata également se rapproche de sa PREMA.

Quinzième, Bearman part seul en tête à queue au premier virage, sans dommage pour lui. Il va pouvoir profiter des arrêts aux stands des pilotes devant lui pour gagner des places : en effet, Maini, Crawford et Correa s’arrêtent enfin dans les trois derniers tours, Crawford ayant dépassé Maini en piste avant le changement de pneus. Cela rend la première place à Hadjar, qui gagne aujourd’hui après sa déconvenue de la veille (victoire en piste, mais pénalité de dix seconde pour l’accrochage du départ).

La victoire revient donc à Hadjar, devant le débutant Paul Aron, toujours régulier et rapide, et le leader du championnat Zane Maloney. Antonelli termine quatrième, de peu devant Miyata, Verschoor empochant les points de la sixième place. Si Colapinto franchit la ligne en septième position, il est disqualifié après la course pour une raison technique et Villagomez est donc classé septième devant Martins, qui aura encore aujourd’hui effectué une jolie remontée depuis la 21è position de la grille de départ. Les derniers points reviennent à Bearman et Crawford.