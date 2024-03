F2, Melbourne, Qualifications : Première pole pour Hauger

Par Camille Komaël 22 mars 2024 - 13:39





Après avoir réalisé le meilleur chrono en essais libres, le Norvégien Dennis Hauger a récidivé en qualifications pour décrocher la première pole en F2 de sa carrière. Dès le début de la séance, un drapeau rouge est brandi quand Victor Martins part en tête à queue et cale au virage 7 : le Français n’a pas encore signé de chrono, comme bon nombre de ses collègues, et il partira dernier des deux courses. Il reste 24 minutes quand le drapeau vert est de nouveau agité.

Si Kush Maini signe le premier chrono de référence en 1.30.359, il est bien vite battu par Aron, puis Hauger qui se place juste derrière le débutant estonien. Maini reprend la pole provisoire quelques instants plus tard, mais cette fois c’est Andrea Kimi Antonelli qui lui prend le meilleur chrono... avant qu’une nouvelle fois Aron et Hauger ne s’installent aux deux premières places, séparés par seulement trois millièmes. Hadjar prend la troisième position et les pilotes retournent brièvement aux stands chausser des pneus neufs.

Le leader du championnat Zane Maloney est un des premiers à revenir en piste, et il prend la pole provisoire juste avant un nouveau drapeau rouge : Jak Crawford est sorti de la piste à la sortie du virage 12. Il ne reste que quatre minutes avant le drapeau à damiers, et Maloney ressort peut-être un peu trop tôt : il ne parvient pas à améliorer son premier secteur, alors qu’il est plus rapide ensuite. Par conséquent, il ne peut améliorer son chrono et ses concurrents vont en profiter.

C’est d’abord le cas de Maini, qui prend le meilleur chrono, puis d’Antonelli, qui s’installe en pole provisoire... et enfin de Hauger, qui a le dernier mot en 1.28.694 ! Le pilote MP Motorsport signe là sa première pole dans la catégorie, devant la PREMA d’Antonelli. Verschoor a réussi à se placer troisième sur la fin de la séance, devançant Maini et Maloney. Aron, Marti et Hadjar concluent le top 8 tandis que Bortoleto et Stanek, neuvième et dixième, seront en première ligne pour la course sprint demain.