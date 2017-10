Les nuages s’accumulent pour Pascal Wehrlein. Le pilote allemand est menacé chez Sauber par l’arrivée annoncée de Charles Leclerc. Il reste bien un baquet chez Williams, mais les concurrences de Felipe Massa, Paul di Resta et de Robert Kubica sont féroces.

Or, Toto Wolff assure désormais que la piste Sauber n’est plus vraiment d’actualité pour son jeune pilote. Si Pascal Wehrlein ne décroche pas un baquet à Grove, il pourrait ainsi perdre le soutien de Mercedes dans le développement de sa carrière : ce serait la double peine.

« Williams est la seule option encore disponible. Ils considèrent plusieurs pilotes. Pascal a une chance mais nous ne pouvons pas en faire plus. A un moment donné, un pilote doit prendre sa carrière en mains » a déclaré un Toto Wolff peu amène.

Paddy Lowe, le directeur technique de Williams, a confirmé que Pascal Wehrlein était bien sur la short-list de son écurie. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas l’avoir testé en Hongrie, comme Di Resta et Kubica ?

« Si nous parlons de Pascal, alors nous n’avons pas besoin de le tester parce que nous pouvons le voir conduire à chaque course. »

Pascal Wehrlein n’est pas non plus aidé par son jeune âge, qui n’est pas synonyme que d’inexpérience : l’ancien champion de DTM n’a que 23 ans et Martini préfèrerait une tête d’affiche plus mature, ce que confirme (et relativise) Paddy Lowe.

« Oui… Mais je suis sûr aussi que Martini réalise à quel point les pilotes sont importants pour nous. Nous choisirons la meilleure option pour nous en termes de résultats, plutôt qu’une option qui fonctionne le mieux pour les sponsors. »

Ce qui est certain, c’est que Pascal Wehrlein ne pourra rebondir chez Toro Rosso, à en croire Helmut Marko.

« Nous ne sommes pas là pour récupérer des pilotes Mercedes Juniors. Et ça n’a rien à voir avec Wehrlein personnellement. »