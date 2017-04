Auteur du meilleur temps lors des deux séances d’essais libres hier, Sebastian Vettel pensait pouvoir mettre un terme à la domination des Mercedes en qualifications. Et même si son rival s’élancera du côté sale de la piste, les deux flèches d’argent l’ont battu aujourd’hui.

"J’étais tout de même globalement satisfait du déroulement de cette qualification et du comportement de la voiture" tempère-t-il. "Nous avons eu quelques problèmes hier et nous avons réussi à ramener l’équilibre de la voiture dans la bonne direction. Je savais en Q2 que ça serait serré et j’étais heureux de passer en Q3".

Cette dernière a été décevante pour l’Allemand qui a pu constater le niveau de préparation de Mercedes et le rythme sur un tour de Bottas et Hamilton.

"J’étais très content de mon premier tour puis j’ai vu qu’ils étaient devant. Quand j’ai vu les chronos, j’étais un peu dégoûté d’être à quatre dixièmes, c’était bien plus que ce que j’attendais. Dans le deuxième tour, j’ai un peu trop forcé car je n’avais rien à perdre, j’ai essayé d’augmenter mon rythme mais ça n’a pas fonctionné, j’espère que ça ira mieux demain".