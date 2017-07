Daniel Ricciardo a lancé un "no comment" cinglant à Spielberg devant une rumeur très insistante : Max Verstappen aurait signé un accord pour rejoindre Ferrari en 2018.

Un pilote, qui a tenu à rester anonyme, affirme même que Red Bull ne voulait pas faire courir le Hollandais ce week-end.

"Max ne devait pas venir ici parce qu’il a signé avec Ferrari. Mais finalement, il est là," affirme ce pilote à Marca.

Est-ce Carlos Sainz qui a livré ce petit secret à la presse de son pays ? Beaucoup le supposent, d’autant plus que Sainz affirmait hier qu’il ne piloterait probablement pas une 4e année pour Toro Rosso. Il n’y a pas de fumée sans feu en F1...

Mais Ricciardo, l’équipier de Verstappen, a été interrogé sur ce sujet et il n’a pas voulu commenter.

Cette signature surviendrait alors que le Hollandais serait frustré par ses problèmes techniques récurrents chez Red Bull.

"Oui Max est frustré. Il m’a battu lors des 4 dernières qualifications mais en course cela ne va plus. Peut-être qu’il pilote trop vite et que le moteur ne peut pas l’encaisser," ironise Ricciardo.

"Non, je ne pense pas qu’on puisse attribuer ces problèmes à Max. Ce n’est pas sa faute. Il est très rapide. On se pousse l’un l’autre mais je fais trop d’erreurs sur mes tours rapides ces derniers temps. A moi de les éviter ou d’en faire moins."