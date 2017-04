La Ferrari SF70H disposerait-elle d’éléments aérodynamiques un peu trop flexibles ?

Le doute est permis après le visionnage de plusieurs séquences vidéo de caméras embarquées sur les voitures de Sebastian Vettel et Kimi Raikkonen.

Plusieurs observateurs ont noté, pendant la course, que l’aileron avant mais aussi le fond plat se déformaient beaucoup.

A priori tous ces éléments sont légaux puisqu’ils passent systématiquement les tests de la FIA le jeudi, lors des vérifications techniques. De nouveaux tests auront lieu ce jeudi à Sakhir et il se dit déjà qu’ils seront particulièrement surveillés par les équipes concurrentes.

Grâce à de nouveaux procédés de fabrication, Ferrari serait à la limite de ce qui est toléré et possible de faire avec le carbone. Ainsi la Scuderia arriverait à concevoir des pièces avec une marge sur la flexibilité encore plus faible qu’auparavant.