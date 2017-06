Sir Jackie Stewart fait aussi partie des rares personnalités dans le paddock à défendre (un peu) Sebastian Vettel après le Grand Prix de Bakou.

Le triple champion du monde concède que le geste de l’Allemand était "inapproprié" mais il pense qu’il a été provoqué par le comportement de Lewis Hamilton, qui était très nerveux au moment des relances derrière la voiture de sécurité.

"Ce qui a créé l’incident c’est ce qu’a fait Lewis derrière la voiture de sécurité, il était très nerveux et il a ralenti et accéléré plusieurs fois de manière très saccadée afin de préserver la température de ses gommes."

"Et être aussi lent comme ça en sortie de virage, il faut aussi le prendre en compte. Ca a été un choc pour Sebastian et c’est pourquoi il a été aux côtés de Lewis pour lui dire ’Mais qu’est-ce que tu fous ?’ Ce que Seb a fait ensuite, aller à la collision directe avec Hamilton, ce n’est pas à remettre en question : il l’a fait et il n’y a pas d’excuse pour ça. C’est un comportement inapproprié."

"Ce serait alors très simple de blâmer seulement un pilote mais ce qui a initié cette collision, c’est le comportement de Lewis juste avant."