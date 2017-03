Monisha Kaltenborn exclut toute possibilité pour son équipe, Sauber, de changer de moteur en cours de saison.

Les rumeurs continuent à aller bon train concernant la possibilité pour McLaren de développer une MCL32 "B" dotée du moteur Mercedes. En échange, Sauber pourrait être motorisée par Honda et redevenir une équipe soutenue par un constructeur.

"Il n’y a eu aucune discussion concernant tout ça, aucune discussion concernant cette saison. Nous avons notre fournisseur de moteurs (Ferrari) et nous allons nous y tenir."

"Serions-nous intéressés par de telles discussions ? Non plus. Notre situation est claire et nous n’avons pas besoin d’en changer parce que d’autres équipes ont des problèmes."

Du côté de Honda, il n’y a rien non plus à signaler.

"Je me fous de tout ça, ce sont des rumeurs et pas des faits," confie Yusuke Hasegawa.

"Rien n’a changé dans la situation actuelle. C’est facile de démentir et, évidemment, nous ne voulons pas échanger d’équipes."

Ce la n’empêche pas Kaltenborn d’admettre que Sauber pourrait être motorisée par Honda en 2018, en tant que 2e équipe (ou seule équipe).

"Nous discutons, nous avons quelques options. Nous devons nous décider rapidement (avant la mi-mai, comme l’impose la FIA) et nous le ferons. Mais pour l’instant nous n’avons rien signé avec qui que ce soit."