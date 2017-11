Felipe Massa et l’équipe Williams ne sont pas parvenus à un accord pour la saison 2018.

Sans surprise, le Brésilien a donc décidé aujourd’hui de mettre un terme à sa carrière à la fin de cette saison. Il pourra ainsi dire au revoir à ses fans brésiliens à Interlagos, avant de disputer un dernier Grand Prix, à Abu Dhabi.

"Comme tout le monde le sait, après avoir annoncé ma retraite de la Formule 1 l’année dernière, j’ai accepté de revenir cette saison pour aider Williams quand leur coup de fil est arrivé," explique Massa.

"J’ai maintenant passé quatre bonnes années avec l’équipe, mais ma carrière en Formule 1 prendra fin cette saison."

"Encore une fois, je tiens à remercier tout le monde qui m’a soutenu tout au long de cette période : ma femme et mon père, toute ma famille, mon manager Nicolas Todt et tous mes amis, collègues et sponsors."

"Je voudrais également ajouter un énorme merci à tous les fans qui ont été incroyablement solidaires et passionnés au fil des ans. J’ai tellement de bons souvenirs déjà et je me prépare pour mes deux dernières courses au Brésil et à Abu Dhabi, et ils seront certainement émouvants.

"J’ai hâte de terminer sur une bonne note et de préparer un nouveau chapitre de ma carrière, dans d’autres catégories du sport automobile."