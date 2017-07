Sergio Perez avait déclaré plus tôt aujourd’hui que son équipier devait changer d’approche et apprendre comment courir, sans percuter un adversaire, en référence à la collision de Bakou.

Esteban Ocon a évidemment réagi aux propos du Mexicain lorsqu’il a été interrogé à ce sujet dans le paddock de Spielberg.

"J’ai fini plus de 40 courses en monoplace d’affilée," confie-t-il à Nextgen-Auto.com.

"Je suis champion de Formule 3, de GP3, donc je ne pense pas manquer d’expérience en course ou dans les combats rapprochés. C’est comme ça."

"Chacun a bien le droit de dire ce qu’il a envie, c’est la liberté d’expression. Il est fini le temps où on coupait des têtes. Alors je peux dire ce que je veux, il peut dire ce qu’il veut, chacun a son opinion et je respecte ça."

"Je ne vais pas changer mon approche, je pense qu’elle fonctionne bien depuis le début de l’année, avec l’équipe et dans notre façon de travailler."

"La seule chose que nous allons changer, je pense, c’est d’être plus prudent en course. Mais nous allons continuer à nous battre."

"Il va y avoir une grosse compétition entre nous deux, toute la saison, parce que je vais prendre de plus en plus d’expérience, je vais être plus à l’aise en arrivant maintenant sur des circuits que je connais. Il faut juste que notre bataille reste respectueuse."

Ocon révèle que Force India a conclu que "c’était du 50-50 lors de l’incident à Bakou. Ce n’était pas que ma faute, pas que la sienne. C’était notre faute à tous les deux et nous allons faire en sorte que cela ne se reproduise pas."