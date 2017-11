Dans son dernier livre, Adrian Newey, le plus célèbre ingénieur de la F1, décrit la plupart des méthodes de travail qui ont forgé sa réputation.

Mais il y narre aussi des techniques un peu moins éthiques, et un peu plus drôlatiques, comme l’observation plus ou moins assumée des monoplaces rivales durant un week-end de Grand Prix… Petit mode d’emploi, raconté par l’ingénieur de Red Bull en personne.

« A la fin d’une course, les voitures peuvent être soumises à des inspections pour s’assurer que leur configuration respectait le règlement. Une fois ces vérifications achevées, il y a une heure de parc fermé durant laquelle les voitures sont dans un espace sécurisé. Si une équipe rivale souhaite émettre une protestation durant cette heure, elle peut le faire. »

« Et à ce propos, avant la course, il y a beaucoup de jeu stratégique lorsque les voitures sont sur la grille : c’est ce que nous appelons la ‘grille factice’. »

« Les ingénieurs comme moi profitent de cette opportunité pour observer les autres voitures. Les mécaniciens, quand ils voient s’approcher un ingénieur avec de grandes responsabilités d’une autre écurie, comme moi, s’agglutinent autour de leur voiture, et essaient un peu de bloquer mon champ de vision. »

« Ferrari en particulier, c’est une véritable ruche quand je m’aventure vers eux. Par conséquent, ce que je fais, c’est flâner vers une partie de la voiture qui ne m’intéresse pas tellement, et de ce fait, j’attire les mécaniciens vers moi, comme des abeilles à une ruche, alors qu’un de nos photographes prend dans le même temps rapidement quelques clichés – ceux que je veux vraiment voir. Ferrari n’a jamais démasqué ce photographe ! »

Adrian Newey retombe comme en enfance à cette occasion, mais l’issue est plus sérieuse… Il ne faut néanmoins pas surestimer l’importance de ce jeu de cache-cache d’avant-course.

« C’est un peu un jeu. Si je veux vraiment observer une voiture, je dois seulement attendre la fin d’une course, quand les voitures sont dans le parc fermé, où personne n’est autorisé à les toucher pendant une heure. Les voitures sont souvent garées devant votre nez, avec tous les mécaniciens occupées à remballer les affaires dans les camions, et donc, vous pouvez regarder les voitures à volonté. Comme je l’ai dit, c’est à ce moment que les équipes peuvent émettre une protestation s’il y a quelque chose sur la voiture qu’ils n’aiment pas. »