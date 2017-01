Ce sont bien les négociations concernant l’arrivée de Paddy Lowe chez Williams ralentissent l’ensemble des dernières annonces de pilotes en Formule 1.

Comme nous vous le rapportions avant les fêtes, Lowe a donné son accord pour rejoindre l’équipe de Grove, dans un rôle qui tiendra plus du patron d’équipe que du directeur technique.

Mais cela a tout de même précipité le départ de Pat Symonds, qui a déjà été confirmé. Lowe envisage en effet de travailler, à partir de 2018, en tandem avec James Key, l’actuel directeur technique de Toro Rosso, qui a encore un an de contrat à faire à Faenza.

Le problème concerne maintenant le timing de l’arrivée de Lowe. Williams souhaite une arrivée au plus tôt du Britannique, en échange de Valtteri Bottas alors que Mercedes ne souhaite pas le libérer avant la fin de sa période de préavis, qui se terminerait à la fin du mois de mai.

Mercedes ne souhaite pas non plus verser de compensation financière en échange de Bottas, en plus de celle déjà prévue : une réduction de 30% sur la facture moteur de 2017.

De son côté, Lowe se montrerait aussi assez gourmand : en plus de la position de directeur d’équipe (que détient Claire Williams, qui prendrait alors la place de son père), il souhaiterait avoir des parts dans le groupe Williams, qui est côté en bourse.

Si ces négociations venaient à échouer, Mercedes pourrait avoir à titulariser Pascal Wehrlein.

Williams reste toutefois en position de force puisque Lowe rejoindra l’équipe, quoi qu’il arrive, au plus tard début juin.