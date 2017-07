Sébastien Ogier, quadruple Champion du Monde des Rallyes, a connu beaucoup de succès en WRC. Désormais, le Français peut s’enorgueillir d’une nouvelle expérience : avoir réalisé un rêve d’enfance en pilotant une F1 !

Plus jeune, Sébastien Ogier rêvait d’imiter les exploits de ses idoles présentes en F1 avant que sa carrière ne prenne une trajectoire différente, celle de la terre, de l’asphalte, de la neige et de la glace des spéciales du WRC.

Malgré 40 victoires en WRC et 493 spéciales remportées, les rêves de F1 du Français étaient toujours secrètement présents. Et Red Bull Racing a permis au pilote M-Sport de le réaliser lors d’une belle journée ensoleillée.

« Quand j’étais petit, je voyais Ayrton Senna comme mon idole et je rêvais bien sûr de pouvoir essayer ce type de voitures un jour », confiait-il. « Pour qu’un pilote s’amuse, il faut aller vite. Et les voitures les plus rapides sont les F1. Tout pilote veut en ressentir les sensations. »

Sébastien Ogier a réalisé son rêve sur le circuit du Grand Prix d’Autriche de F1, le Red Bull Ring de Spielberg. La monoplace mise à sa disposition ? La Red Bull Racing RB7. Une F1 qui a remporté 12 victoires et 27 podiums, mais aussi le titre mondial chez les constructeurs tout en menant Sebastian Vettel vers son deuxième sacre.

Ancien pilote Red Bull, David Coulthard était présent pour lui livrer de précieux conseils avant de manier une voiture atteignant 325 km/h grâce à son V8. Plus tard, l’Ecossais s’installait même au volant d’une autre Red Bull F1 pour dévoiler tous les secrets de la piste autrichienne.

« Aujourd’hui, un rêve est devenu réalité », confessait Sébastien Ogier au terme de cent kilomètres en piste. « C’était fantastique et tellement différent de tout ce que j’ai pu piloter auparavant. J’ai pris énormément de plaisir. La voiture est incroyablement rapide, mais on se sent très vite à l’aise au volant. »

Le Français trouvait rapidement ses repères, au point de jouer avec les réglages ! « Je n’ai joué qu’avec l’antipatinage », relativisait-il. « Je l’ai progressivement enlevé pour finir la journée sans. C’était intéressant de ressentir toute la nervosité de la voiture et à quel point il faut caresser l’accélérateur. C’était très amusant ! »