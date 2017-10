Daniil Kvyat a eu le sentiment d’avoir effectué hier la meilleure course de sa saison. Une telle performance tombe à pic, car Red Bull devrait bientôt décider de l’avenir du Russe.

« Je suis arrivé ici avec une nouvelle approche pour utiliser toute mon expérience. Je sens que je suis devenu plus fort psychologiquement, avec une nouvelle motivation » se réjouit-il.

« Avec quelques semaines de repos, j’ai pu déconnecter et je peux sentir à nouveau un grand potentiel en moi, et je peux l’utiliser. J’espère que j’aurai toujours la chance de profiter plus encore de ce que j’ai appris. »

« Chaque jour, on me demande si ce week-end était le plus important de ma carrière. Je pense que je n’aurais pu mieux faire. »

La décision finale reviendra à Helmut Marko. Entre Brendon Hartley et Daniil Kvyat, il ne pourra en rester qu’un… Or, Daniil Kvyat ne sera pas heureux d’entendre que Marko a été particulièrement satisfait de la performance du Néo-Zélandais hier.

« Dans les longs relais, Brendon est déjà très bon. C’est impressionnant. Et ses retours techniques aux ingénieurs sont incroyables » a déclaré Marko.

Daniil Kvyat a donc du mouron à se faire. Une prochaine réunion avec Marko devrait décider de la suite de sa carrière, dans les prochains jours voire dans les prochaines heures.

« Mais je ne veux pas répondre à ce genre de questions. Quand je rencontrerai Marko, alors, vous saurez tout » conclut Daniil Kvyat.