Masashi Yamamoto, Manager Général de la Division Sports Automobiles chez Honda, a tenu à confirmer l’engagement de sa marque en Formule 1, aux côtés de McLaren.

Plus les jours passent, plus il semble que McLaren et Honda sont destinés à avancer ensemble et à résoudre leurs problèmes pour trouver enfin la compétitivité nécessaire.

"Il n’y a pas de retrait en vue. J’ai discuté, comme souvent, avec le président Takahiro Hachigo et les membres du conseil d’administration, et il n’est pas question que Honda se retire de la Formule 1," dit-il.

Yamamoto n’a pas nié que des discussions de crise ont eu lieu et se poursuivent encore.

"Il y a cependant un contrat entre nous et McLaren, les discussions avec eux ont eu lieu et se poursuivent d’ailleurs. McLaren ne peut pas utiliser un autre moteur, même de manière temporaire. Cela est exclu."

Le Japonais fait aussi le point sur la situation avec Sauber

"Nous avons eu de très bonnes négociations avec Monisha Kaltenborn et nous avancions dans la bonne direction. Mais il y a un changement dans la direction de l’équipe (arrivée de Frédéric Vasseur) et nous négocions maintenant avec elle, depuis la mi-juillet."