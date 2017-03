Les pneus plus larges sont spectaculaires et offrent une adhérence supérieure, mais Romain Grosjean s’inquiète des possibilités d’aquaplaning plus importantes sous la pluie, puisque la surface de contact entre la roue et la piste est plus importante. La réponse ne tardera plus à être donnée puisque le Français fera partie des pilotes à essayer les nouvelles gommes pour la pluie demain à Barcelone.

"Ce sera très important. Quand Günther Steiner m’a dit que j’allais participer à la journée sur piste mouillée, il m’a dit que j’en avais besoin suite à mon Grand Prix du Brésil... c’était très sympa" ironise Grosjean, qui avait mis sa Haas dans le mur avant même le départ du Grand Prix.

"Plus sérieusement, ce sera très intéressant d’analyser le fonctionnement des pneus pluie. Pirelli a énormément travaillé dessus, ils seront plus larges et risquent d’être plus dangereux sous la pluie avec l’aquaplaning. Nous devons être préparés à toute éventualité au niveau des réglages et des cartographies".

Grosjean envisage un peu plus largement le travail à accomplir durant ces essais hivernaux : "Je vais faire un peu d’essais sur le sec, un peu sur le mouillé. Et la semaine prochaine, nous verrons quels changements de réglages nous pouvons faire afin d’avoir un maximum de solutions alternatives et être prêts avant Melbourne".