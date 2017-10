Romain Grosjean s’est encore signalé à Austin, à la fin de la course.

A la radio, son patron, visiblement excédé par les plaintes constantes de son pilote lui a asséné un percutant "Ta gueule !"

Le Français souhaitait abandonner dans les derniers tours, à cause d’énormes problèmes avec ses pneus. Et lors de l’une de ses longues tirades, c’est Gunther Steiner en personne qui a pris le relais de l’ingénieur de course de Grosjean et lui a demandé de "la fermer".

La vidéo a évidemment fait le tour des réseaux sociaux.

"Je ne vais pas commenter ça," répond Grosjean à Mexico.

"Nous avons résolu le problème et tout est en ordre. Je vais juste dire ça : résumer ce que j’ai dit en 30 tours sur une seule vidéo, c’est très grossier. J’ai été un peu choqué quand j’ai entendu cette réponse parce que, à un moment, j’ai eu peur pour ma sécurité. L’un de mes pneus était complètement usé et l’équipe ne le voyait pas parce qu’un capteur ne fonctionnait pas."

"Mais j’ai discuté de tout ça avec Gunther depuis."