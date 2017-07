Le sponsoring enetre Force India et BWT donne pour le moment entière satisfaction à Vijay Mallya. Outre une manne financière confortable pour une écurie privée (environ 15 millions d’euros), le look rose des monoplaces, exigence de BWT, est un joli coup marketing supplémentaire.

« Au bout du compte, je trouve la couleur rose assez séduisante » témoigne ainsi le propriétaire de l’écurie Vijay Mallya.

Cependant cet accord est sous la menace d’une requête en justice. Selon la presse allemande, une agence ayant joué le rôle d’intermédiaire réclamerait une commission significative à Force India.

Vijay Mallya et son écurie pourraient être ainsi poursuivis en justice prochainement. Bild précise que le plaignant voudrait prouver que Force India n’a signé aucun contrat en bonne et due forme, mais simplement un engagement écrit – sans plus de précision. Un vice de forme qui pourrait coûter in fine une belle somme d’argent à l’écurie.

Dans le même temps, Vijay Mallya essaie de profiter de sa présence dans les paddocks. Sous la menace d’une extradition vers l’Inde (le gouvernement lui reproche de n’avoir pas payé ce qu’il devrait à l’État indien), l’homme d’affaires ne peut quitter le Royaume-Uni. La demande d’extradition sera jugée prochainement par un tribunal britannique.

« Certainement, des courses comme Monaco et Singapour me manquent » confie le milliardaire. « Mais je m’y suis rendu pendant huit ans et demi. Maintenant, je suis de retour au bureau, mais c’est aussi important. »

Toujours selon Mallya, cette affaire judiciaire en cours ne serait pas à l’origine du prochain changement de nom de Force India – qui devrait abandonner toute référence au sous-continent.