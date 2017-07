La deuxième clarification de l’année de la FIA concernant le fait de ne pas pouvoir brûler de l’huile dans l’essence était particulièrement ciblée contre Ferrari.

C’est ce que révèle Christian Horner, le directeur de Red Bull Racing.

"Il y a quelqu’un qui travaille maintenant dans l’équipe grise et qui venait de l’équipe rouge. Il savait parfaitement où il fallait regarder," explique le Britannique... certainement en référence à James Allison.

Mercedes a donc mis la FIA sur la bonne voie. Est-ce la raison pour laquelle Ferrari a nettement baissé de rythme au Canada et en Azerbaïdjan ? A priori non : de l’huile dans l’essence permet de gagner quelques chevaux mais ce n’est pas une baguette magique non plus selon les motoristes, dans le paddock.

"Même si Ferrari a apparemment perdu un peu de sa puissance moteur dans cette histoire de carburant, Sebastian reste le plus fort en course. Pour moi il est toujours le favori pour le titre cette année," ajoute Helmut Marko.