Après Tony Kanaan, d’autres pilotes d’Indycar ont tenu à répondre à Lewis Hamilton et à ses insinuations quant au niveau assez faible de la catégorie, quand il a vu les performances de Fernando Alonso, qui débarquait comme rookie à Indy 500.

"Quand je vois que Fernando réussit à se qualifier 5e pour sa première course sur ovale, alors que tous les autres sont là-bas toute l’année c’est... intéressant," avait lancé le pilote Mercedes.

Kanaan, champion Indycar et vainqueur des 500 miles, avait alors répliqué : "Que puis-je dire ? Ce gars a couru dans un championnat du monde à 2 voitures l’an dernier et il a fini 2e. Je ne pense donc pas qu’il puisse vraiment l’ouvrir. Ce que je peux dire c’est que c’était un plaisir d’avoir Fernando ici. Il est humble, pas comme certains de ses collègues qui ont fait des commentaires sur l’Indy ces dernières semaines."

Lors de la course de Détroit, qui se dispute ce week-end, Graham Rahal en a ajouté une couche.

"Quand j’ai lu ce que que Lewis a dit, il m’a fallu toutes les forces de mon corps pour ne pas réagir. Mais, dans sa carrière en F1, il a dû se battre contre deux ou quatre voitures au maximum par course (pour la victoire). En Indycar, nous avons eu 7 courses cette année, 7 vainqueurs différents. Cela n’arrive nulle part ailleurs."

"L’Indy est une super catégorie. Esteban Gutierrez vient de nous rejoindre et il a admis que c’était la voiture la plus fun qu’il a jamais pilotée. C’est un homme et sa machine. Je ne peux pas imaginer ce que c’est que de me préparer pour un week-end de courses et me dire que tout ce que j’ai à faire c’est battre mon équipier pour gagner. Ca n’arrive pas en Indycar."

Rahal ajoute : "Mettez Scott Dixon dans une Mercedes F1 toute une journée et je pense que Lewis aura fort à faire pour le battre après. Je vous le garantis. Moi peut-être pas, mais Scott, oui."

Egalement interrogé sur le sujet, James Hinchcliffe, a trouvé cela "très amusant".

"C’est très amusant d’entendre des commentaires sur notre série de la part de quelqu’un qui doit se battre contre trois voitures pour s’imposer. Comme l’a dit Graham, 7 courses, 7 vainqueurs cette année. Cela montre la compétitivité de notre championnat L’égalité entre les constructeurs, entre les équipes. Pour réussir, il faut tout faire parfaitement... en plus d’être bon derrière un volant. Il y a un très haut niveau en Indycar."